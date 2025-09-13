Un cayuco con 64 personas llega al puerto de La Restinga en El Hierro

Un cayuco con 64 personas ha llegado este sábado por la mañana al puerto de La Restinga de El Hierro. Se trata de la primera arribada de migrantes a esta isla canaria desde el pasado 29 de julio.

Según las primeras informaciones, todos son varones y no hay ningún menor entre los tripulantes del cayuco, cuyo origen es desconocido.

Los datos sobre la llegada de migrantes por vía marítima a Canarias este año hasta el 31 de agosto, presentados por el Ministerio de Interior, presentan un descenso del 52,6% con respecto a 2024: ha bajado de 25.571 a 12.126, en 176 embarcaciones menos (de 374 a 198).