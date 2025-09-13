Un cayuco con 64 personas llega al puerto de La Restinga en El Hierro
- En Baleares, en las últimas horas han rescatado a 78 personas en cuatro pateras distintas en Formentera
- En total, en España hasta el 31 de agosto han llegado un 32,6% de migrantes menos que 2024
Un cayuco con 64 personas ha llegado este sábado por la mañana al puerto de La Restinga de El Hierro. Se trata de la primera arribada de migrantes a esta isla canaria desde el pasado 29 de julio.
Según las primeras informaciones, todos son varones y no hay ningún menor entre los tripulantes del cayuco, cuyo origen es desconocido.
Los datos sobre la llegada de migrantes por vía marítima a Canarias este año hasta el 31 de agosto, presentados por el Ministerio de Interior, presentan un descenso del 52,6% con respecto a 2024: ha bajado de 25.571 a 12.126, en 176 embarcaciones menos (de 374 a 198).
Las llegadas de pateras aumentan en Baleares
En cuanto a las islas Baleares, la llegada de migrantes ha aumentado con respecto a hace un año, con un salto de 2.717 personas a 4.852, un 78,6% más. Entre el 1 de enero y el 31 de agosto, Baleares ha recibido 258 embarcaciones con migrantes, 93 más que en 2024.
La cuenta sigue aumentando, con cuatro nuevas pateras arribadas en Formentera en la noche del viernes. El Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado a un total de 78 personas.
Según la información de la Delegación del Gobierno en Baleares, el primer rescate se llevó a cabo este viernes a las 16:00 horas a 24 millas al sureste de Formentera. En la embarcación viajaban 23 personas de origen subsahariano.
Más tarde, a las 20:00 horas, se rescató a 16 personas, de origen magrebí, a 60 millas al sureste de Formentera. Estos dos rescates elevan a 58 los migrantes llegados a la isla el viernes. Igualmente, la madrugada de este sábado, a las 4:00 horas, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) y la Guardia Civil han localizado a 21 personas, de origen magrebí, en la playa La Fragata, también en Formentera. Por último, sobre las 9:40 horas de este sábado, se han encontrado a 18 personas, de origen subsahariano, en el camí del Monstetir.
En total, en España este año hasta el 31 de agosto han llegado por vía marítima y terrestre un 32,6% de migrantes menos que 2024, con un descenso de 35.509 personas a 23.931.