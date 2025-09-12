La activista Helena Maleno lamenta 'el mercadeo político' con la infancia migrante'
- Desde que comenzó el 2025, más de 5100 personas han llegado en patera a Baleares según EFE
- Reconocer al archipiélago como 'territorio frontera migratoria' es otra de las reivindicaciones de Maleno
La fundadora de Caminando Fronteras y experta en migraciones Helena Maleno ha criticado este viernes que se utilice a la infancia migrante "como mercadeo político", algo que solo sirve para "alimentar los discursos de la extrema derecha".
Así lo ha asegurado este viernes en una rueda de prensa en Palma. Maleno participa estos días en un curso impartido por la Universitat de les Illes Balears (UIB) --de la que es 'honoris causa'-- sobre la atención a las personas migrantes que llegan a las costas del archipiélago en patera. En la rueda de prensa ha subrayado la necesidad de reconocer a Baleares como "territorio de frontera" migratoria, como lo son Ceuta, Melilla o Canarias, ya que el archipiélago podría "necesitar la solidaridad de otros territorios" de España en un año si se mantiene la situación actual. Además, ha añadido que la situación actual provoca "una falta de responsabilidad política y administrativa de las comunidades y del Gobierno central", puesto que invisibiliza la llegada de la infancia migrante a Baleares.
La visita de Maleno se ha producido después de que el Gobierno haya negado a Baleares acogerse a la contingencia migratoria, que es la condición que permite a un territorio pedir la derivación de menores migrantes a otras comunidades autónomas, por considerar que no cumple los requisitos, puesto que no triplica su capacidad ordinaria de acogida, fijada en 406 plazas.
En la actualidad, según el recuento de EFE basado en datos de la Delegación del Gobierno, el número de migrantes llegados en pateras a las costas de Baleares desde que comenzó el 2025 asciende a 5.166 personas.
La defensora de derechos humanos, en el encuentro con los medios de comunicación, ha señalado que el crecimiento de la ruta argelina se debe, en parte, a los desplazamientos de las rutas desde Túnez y Libia hacia el oeste.
Procedentes de Somalia y Sudán del Sur
En esos países, ha apuntado, las personas subsaharianas son perseguidas "de forma sistemática", por lo que acaban tratando de cruzar el Mediterráneo desde la costa de Argelia. "Son personas que no pueden volver atrás y que tienen que buscar una vía", ha indicado.
Pese a ello, ha reconocido que desde Caminando Fronteras se han visto sorprendidas por el elevado número de personas que llegan a Baleares procedentes de Somalia o Sudán del Sur, dos países que padecen "conflictos terribles" pero que se encuentran a miles de kilómetros del archipiélago.
"La ruta argelina sigue siendo invisibilizada y negada, pero es la más transitada desde el verano, superando a la canaria. Cuando vemos las cifras, con que llegue un cayuco a El Hierro son 300 personas, y aquí necesitamos diez embarcaciones para llegar a esos números. Pero el nivel de tránsito de personas y de embarcaciones ha superado a Canarias", ha advertido.
El pasado lunes un total de 138 personas fueron rescatadas, a bordo de siete pateras, por la Guardia Civil y Salvamento Marítimo, en Baleares. Dos días después, 47 inmigrantes fueron rescatados al sur del archipiélago de Cabrera, en Mallorca.