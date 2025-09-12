La activista Helena Maleno lamenta 'el mercadeo político' con la infancia migrante'

La fundadora de Caminando Fronteras y experta en migraciones Helena Maleno ha criticado este viernes que se utilice a la infancia migrante "como mercadeo político", algo que solo sirve para "alimentar los discursos de la extrema derecha".

Así lo ha asegurado este viernes en una rueda de prensa en Palma. Maleno participa estos días en un curso impartido por la Universitat de les Illes Balears (UIB) --de la que es 'honoris causa'-- sobre la atención a las personas migrantes que llegan a las costas del archipiélago en patera. En la rueda de prensa ha subrayado la necesidad de reconocer a Baleares como "territorio de frontera" migratoria, como lo son Ceuta, Melilla o Canarias, ya que el archipiélago podría "necesitar la solidaridad de otros territorios" de España en un año si se mantiene la situación actual. Además, ha añadido que la situación actual provoca "una falta de responsabilidad política y administrativa de las comunidades y del Gobierno central", puesto que invisibiliza la llegada de la infancia migrante a Baleares.

La visita de Maleno se ha producido después de que el Gobierno haya negado a Baleares acogerse a la contingencia migratoria, que es la condición que permite a un territorio pedir la derivación de menores migrantes a otras comunidades autónomas, por considerar que no cumple los requisitos, puesto que no triplica su capacidad ordinaria de acogida, fijada en 406 plazas.

En la actualidad, según el recuento de EFE basado en datos de la Delegación del Gobierno, el número de migrantes llegados en pateras a las costas de Baleares desde que comenzó el 2025 asciende a 5.166 personas.

La defensora de derechos humanos, en el encuentro con los medios de comunicación, ha señalado que el crecimiento de la ruta argelina se debe, en parte, a los desplazamientos de las rutas desde Túnez y Libia hacia el oeste.