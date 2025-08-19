Las llegadas de inmigrantes irregulares a España caen casi un 30% aunque se disparan en Baleares
- El número de migrantes que llega a Baleares sube un 77% mientras que en Canarias se reduce casi a la mitad, un 46,7%
- Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado este martes a 109 inmigrantes en cinco pateras al sur de Baleares
Las llegadas irregulares de migrantes a España han descendido un 29,3% hasta el 15 de agosto, comparado con el mismo periodo de 2024, según el último informe del Ministerio del Interior. Sin embargo, el balance muestra una diferencia significativa en las rutas, ya que las llegadas a Baleares han crecido de forma notable.
En el archipiélago balear, se ha registrado un aumento del 77% en las llegadas, con 4.323 migrantes y 230 pateras, 102 más que en 2024. Este es el primer año en que el Ministerio de Interior ha desglosado estos datos, lo que permite visualizar un cambio en la dinámica migratoria.
Descenso del 46,7% en Canarias
Mientras tanto, en las Islas Canarias, la tendencia es la opuesta, con una caída del 46,7% en las llegadas marítimas. En lo que va de año, 11.883 migrantes han llegado a este archipiélago, una cifra que representa menos de la mitad de los 22.304 registrados en 2024. Las llegadas por mar a la Península también han descendido un 17,1%, con 3.928 migrantes, en 306 embarcaciones.
En cuanto a las entradas por vía terrestre, Ceuta y Melilla han registrado un incremento del 14,9%, con 1.887 personas. La mayor subida se da en Melilla, donde las llegadas han aumentado en un 336,8%, pasando de 38 a 166.
Rescatan a 134 migrantes en un día en Baleares
Las autoridades de España han rescatado este martes 134 migrantes en seis embarcaciones llegadas en un mismo día a las proximidades de las islas Baleares.
La primera de estas embarcaciones ha sido hallada a las 0.20 horas al sur de Formentera con 24 pasajeros. Otros 20 migrantes han sido rescatados a la 1.45 horas al sur de Cabrera, en Mallorca, y una tercera, a las 5.30 horas, con 14 ocupantes al sur de Mallorca.
Además, a las 11.25 horas han sido interceptadas 26 personas de origen subsahariano en la cuarta patera del día en Baleares, a 20 millas al sur de Cabrera. Una hora después, otro grupo de 25 personas, también de origen subsahariano, ha sido rescatado por Salvamento Marítimo a 34 millas al sur de Cabrera.
Finalmente, fueron rescatadas otras 25 personas procedentes del Magreb en una última embarcación por la tarde.
Estos 134 inmigrantes se suman a los 160 migrantes rescatados o interceptados este lunes tras alcanzar las costas del sur de Mallorca, Ibiza y Formentera a bordo de 9 pateras.
La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) habilitó la pasada semana distintos espacios en los puertos de Palma, Ibiza y la Savina (Formentera) para acoger de forma temporal a migrantes llegados en patera y garantizar una atención humanitaria adecuada.
En lo que va de año un total de 251 embarcaciones han arribado a las costas de Baleares con 4.700 migrantes. En 2024 arribaron al archipiélago de forma irregular por mar 5.882 migrantes, según el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.