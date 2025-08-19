Las llegadas de inmigrantes irregulares a España caen casi un 30% aunque se disparan en Baleares

Las llegadas irregulares de migrantes a España han descendido un 29,3% hasta el 15 de agosto, comparado con el mismo periodo de 2024, según el último informe del Ministerio del Interior. Sin embargo, el balance muestra una diferencia significativa en las rutas, ya que las llegadas a Baleares han crecido de forma notable.

En el archipiélago balear, se ha registrado un aumento del 77% en las llegadas, con 4.323 migrantes y 230 pateras, 102 más que en 2024. Este es el primer año en que el Ministerio de Interior ha desglosado estos datos, lo que permite visualizar un cambio en la dinámica migratoria.

Descenso del 46,7% en Canarias Mientras tanto, en las Islas Canarias, la tendencia es la opuesta, con una caída del 46,7% en las llegadas marítimas. En lo que va de año, 11.883 migrantes han llegado a este archipiélago, una cifra que representa menos de la mitad de los 22.304 registrados en 2024. Las llegadas por mar a la Península también han descendido un 17,1%, con 3.928 migrantes, en 306 embarcaciones. En cuanto a las entradas por vía terrestre, Ceuta y Melilla han registrado un incremento del 14,9%, con 1.887 personas. La mayor subida se da en Melilla, donde las llegadas han aumentado en un 336,8%, pasando de 38 a 166.