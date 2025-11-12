El número de migrantes fallecidos en el Mediterráneo Central supera ya el millar en 2025

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) cifra en más de 1.000 los fallecidos en 2025 en la travesía del Mediterráneo Central, considerada como una de las más peligrosas del mundo.

En uno de los últimos naufragios registrados por la agencia el pasado 3 noviembre junto a la costa libia, 42 migrantes y refugiados desaparecieron al hundirse la lancha neumática en la que viajaban.

En su mayoría se trataba de personas que huían del conflicto y la crisis en Sudán, aunque también había pasajeros de Camerún, Somalia y Nigeria, indicó en un comunicado la agencia de Naciones Unidas.

"El trágico suceso, apenas unas semanas después de otros accidentes mortales cerca de Lampedusa (isla italiana entre Túnez y Sicilia) y Surman (en la costa occidental libia), muestra el constante peligro que afrontan refugiados y migrantes en la ruta", subrayó la agencia en un comunicado.

01.34 min Túnez, puerto de salida de migrantes hacia Europa