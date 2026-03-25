El esqueleto de d'Artagnan podría haber sido hallado en Países Bajos

El misterio de la tumba del célebre mosquetero francés Charles de Batz de Castelmore d'Artagnan podría haberse resuelto. Arqueólogos y trabajadores de obra han localizado un esqueleto en una iglesia de la ciudad neerlandesa de Maastricht que creen que podría corresponder al mosquetero, fallecido hace más de tres siglos en esa ciudad.

Los restos fueron descubiertos en la iglesia de San Pedro y San Pablo, tras el hundimiento parcial del suelo del templo el pasado febrero, aseguraron este miércoles fuentes locales y responsables de la investigación al canal neerlandés RTL. Durante las obras de reparación, los trabajadores encontraron el esqueleto en la zona donde antiguamente se situaba el altar, un lugar reservado históricamente a figuras de relevancia.

Los expertos subrayan que los indicios apuntan a que podría tratarse del militar francés, que sirvió como hombre de confianza del rey Luis XIV y líder de los mosqueteros, un cuerpo de élite encargado de la protección personal del monarca.

D’Artagnan murió en 1673 durante el asedio de Maastricht, en una ofensiva del ejército francés para tomar la ciudad, y se cree que el mosquetero falleció tras recibir el impacto de una bala de mosquete en la garganta o el pecho.

En el esqueleto se han encontrado restos compatibles con este tipo de proyectil en la zona torácica, lo que refuerza la hipótesis de los investigadores. Además, junto a los restos se localizó una moneda francesa, un elemento que, según los expertos, podría indicar el estatus de la persona enterrada, mientras que la ubicación de la tumba, bajo el antiguo altar, sugiere que se trata de una persona de alto rango.

Estatua del mosquetero d'Artagnan en Auch (Francia). Philippe Clement Getty Images

La teoría de que d’Artagnan fue enterrado en esta iglesia no es nueva, aunque hasta ahora nunca se habían realizado excavaciones para confirmarla. Se cree que, debido a las condiciones del combate y las altas temperaturas, su cuerpo no fue trasladado a Francia y fue inhumado en Maastricht.