El cambio de hora del 29 de marzo de 2026: España adelanta los relojes para entrar en el horario de verano

Como ocurre puntualmente cada año al llegar la última semana de marzo, España se prepara para un ajuste en sus relojes que marca el inicio oficial del periodo estival. Esta práctica, que se realiza de forma coordinada en toda la Unión Europea, tendrá lugar en la madrugada del próximo domingo 29 de marzo de 2026, cumpliendo con la planificación oficial establecida por la Comisión Europea hasta la fecha.

Aunque el debate sobre su utilidad es recurrente en la agenda política y social, la normativa vigente obliga a todos los Estados miembros a realizar este cambio el último domingo de marzo para maximizar el aprovechamiento de la luz solar durante las horas de vigilia.

En esta ocasión, la ciudadanía experimentará la vertiente más exigente del ajuste estacional, ya que se pierde una hora de descanso. Al llegar las 2:00 de la madrugada en la península, los relojes deberán adelantarse hasta marcar las 3:00, un salto temporal que obliga al organismo a una transición brusca.

Este cambio implica que, a partir de ese momento, el sol saldrá más tarde por las mañanas, pero sus rayos nos acompañarán durante un tiempo extra por las tardes, una configuración horaria que genera opiniones encontradas entre científicos y economistas.

Un origen histórico La costumbre de modificar la hora dos veces al año no es aleatoria y tiene sus raíces en la necesidad de ahorro energético durante periodos de crisis. Su adopción inicial se remonta a la Primera Guerra Mundial por parte de países como Reino Unido, Francia y Alemania, con el fin de ahorrar carbón. ¿Por qué en España comemos "tan tarde" con respecto a Europa? Lo que no sabías de los husos horarios RTVE En España, tras varios periodos de aplicación intermitente, la medida se introdujo de forma ininterrumpida en 1974 como respuesta a la crisis del petróleo. Actualmente, esta transición está regulada por una directiva europea del año 2001 que busca armonizar los horarios en todo el continente para favorecer el mercado interior y las comunicaciones.

Ahorro bajo sospecha El argumento principal para mantener el horario de verano ha sido tradicionalmente el beneficio económico derivado del menor consumo eléctrico. Sin embargo, esta premisa cuenta hoy con importantes detractores en el ámbito científico. 15.29 min ¿Se justifica el cambio de hora? El divulgador Manuel Toharia sostiene que, en el mundo actual, el cambio es una molestia inútil, asegurando que el consumo energético el día antes y el día después de mover las manecillas es exactamente el mismo. Según Toharia, la práctica se mantiene fundamentalmente por inercia, ya que no existen pruebas sólidas de que suponga un ahorro real para los hogares modernos.

Salud y ritmos biológicos Desde la perspectiva médica, el impacto en el bienestar de las personas es una preocupación creciente. Los expertos explican que el cuerpo humano se rige por un reloj interno de 24 horas, o ritmo circadiano, ubicado en el hipotálamo, que regula funciones vitales según la luz y la oscuridad. ¿Por qué no puedo dormir? Ciclos circadianos y cómo pueden verse alterados RTVE Al adelantar la hora, se produce un desajuste en la secreción de melatonina, la hormona que induce el sueño, cuya producción se retrasa ante la mayor presencia de luz vespertina. Esta desincronización puede provocar síntomas similares al jet lag, incluyendo fatiga, cansancio, irritabilidad e incluso alteraciones del apetito.

Preferencia por el invierno Dada esta repercusión fisiológica, organizaciones como la Sociedad Española del Sueño se posicionan firmemente a favor de un horario único, recomendando que sea el de invierno (UTC+1) el que permanezca de forma estable. Adiós al invierno, hola (de nuevo) al debate científico: ¿hay que cambiar la hora? RTVE.ES Los especialistas defienden que este horario es más saludable porque permite un despertar más natural coincidiendo con el amanecer y promueve un ritmo biológico más estable, lo que contribuye a mejorar el rendimiento intelectual y a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares u obesidad. En este sentido, España mantiene actualmente un huso horario que no le corresponde geográficamente, alejándose aún más de la hora solar con el cambio de marzo.

Tecnología y automatización En la era digital, la transición horaria es invisible para gran parte de la tecnología. Los dispositivos electrónicos conectados a la red, como los teléfonos inteligentes, ordenadores y relojes inteligentes, realizan el ajuste de forma automática siguiendo los protocolos de los servidores horarios oficiales. 01.30 min El Palacio Real cambiará la hora de más de 200 relojes para entrar en el horario de invierno Es preciso prestar atención a aquellos equipos que carecen de conexión o automatización, como los relojes analógicos de pared, los despertadores clásicos y los paneles de algunos electrodomésticos o vehículos antiguos, que requerirán una corrección manual durante la jornada del domingo para evitar desajustes en la rutina diaria.

Consejos para la adaptación Para minimizar el impacto de este salto de sesenta minutos, los profesionales de la salud sugieren una serie de pautas conductuales. La mejor forma de facilitar el proceso es la anticipación gradual, realizando pequeños cambios progresivos en los horarios de sueño y de las comidas unos días antes del domingo. Sigue estos consejos para ayudar a tu organismo a adaptarse al cambio de hora de este fin de semana RTVE.es / EUROPA PRESS Una vez realizado el cambio, la exposición a la luz solar matutina resulta fundamental, ya que la claridad del amanecer envía una señal potente al cerebro para resetear el reloj interno. Asimismo, se recomienda realizar ejercicio físico moderado, preferiblemente por la mañana, y evitar cenas copiosas que puedan dificultar el descanso.