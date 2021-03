Adiós al invierno, hola (de nuevo) al debate científico: ¿hay que cambiar la hora?

Llega el cambio de hora -este domingo 28 de marzo a las 2 de la madrugada serán las tres-, y con la aceleración de las manecillas del reloj vuelve el debate entre aquellos que defienden lo beneficioso que sería tener un único horario todo el año y los que aseguran que esta inmovilidad va en contra de la propia naturaleza. En ‘La Hora de La 1’ hemos querido abordar este debate científico que enfrenta a los cronobiólogos y a los físicos con el doctor Eduard Estivill y el catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela Jorge Mira.

Lo idóneo, asegura el meteorólogo Martín Barreiro , “sería cambiar segundo a segundo según se vaya produciendo el movimiento de sol, pero, entenderéis que eso sería inviable”. Barreiro pone dos circunstancias como ejemplo: “Si no se cambiara la hora según la estación, en Santiago de Compostela un quince de enero no saldría el sol hasta las 10 de la mañana; al contrario, si elegimos el horario de invierno UTC + 1 y nos vamos al verano en Barcelona, a las 20 horas sería de noche. “¿Os imagináis -añade el meteorólogo de ‘La Hora de La 1’-, estar en la playa con 26 grados o más y que se haga de noche?”. En definitiva, dice, “cada uno de los horarios perjudica claramente a unas zonas de España u otras y por eso el cambio de horario siempre ha sido una cuestión logística para aprovechar la mayor cantidad de luz”. La pregunta ahora sería: ¿mejor tener luz por la mañana o por la noche?

En su opinión, esto no significaría nada más que “poner en hora nuestro cuerpo para tener una buena salud”. Algo, recuerda, que ya hacían los ancestros japoneses que aseguraban que “los relojes había que ponerlos en hora según nuestro reloj circadiano”.

El cambio horario se hace para compensar el cambio solar y es lo más natural según los físicos

La disertación de Estivill se aleja de la opinión del catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, Jorge Mira, que de partida asegura que es falso que los europeos durmamos menos. Según los datos de Euroestat, explica, “los españoles duermen exactamente igual que los italianos”. Un extremo que niega la Sociedad Española de Sueño que añade que “si nosotros cenamos a las 9 de la noche, nos acostamos a las 12 y nos levantamos a las 7 de la mañana, somos un país que duerme siete horas y eso es desaconsejable para la salud”.

Para Mira esta argumentación está fundamentada en “un enorme error conceptual en la compresión de lo que es una escala y una medida de tiempo”. Asegura el físico que el telediario de Italia y el de Portugal empiezan “en el mismo punto solar” que el de España, aunque sean a diferente hora. Quiere decir: “El telediario de la RAI, en Italia, empieza a las 20 horas y en España, el TD de TVE, empieza a las 21 horas. De Madrid a Roma hay quince grados de distancia geográfica, y eso es un huso, por lo cual a las 21 horas en España se está en el mismo punto solar que las 20 horas en Roma. Así que no hay ningún desfase”, asegura. “Por lo tanto, mientras no tengamos esos números claros en la cabeza estamos debatiendo sobre una base totalmente blanda”, insiste.

“Si eliminamos el cambio de horario vamos a tener un desfase solar muy grande“

Mira también asegura que la cuestión económica no es la más relevante, sino que, para él, lo realmente importante es que “al haber estaciones, durante tres meses al año en Madrid hay más sol que en Kenia y durante otros tres en el invierno hay menos que en el borde de la Antártida. Y eso no se puede cambiar con el BOE”. Por eso no entiende, dice, que en una Tierra que tiene una iluminación cambiante y punto de salida y de entrada del sol cambiante se pueda pretender establecer la misma marca de activación todo el año. “Si lo hacemos vamos a tener un desfase solar muy grande”, concluye.