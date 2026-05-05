Begoña Gómez declara como testigo ante la Fiscalía Europea que no tenía amistad con el empresario Barrabés

Begoña Gómez ha declarado este martes ante la Fiscalía Europea que no recordaba haber escrito una carta de recomendación para Juan Carlos Barrabés hasta que salió en prensa y que su relación con el empresario era profesional y no de amistad, según han confirmado a RTVE.es fuentes jurídicas. La mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba llamada en calidad de testigo en el procedimiento abierto por la Fiscalía Europa para esclarecer si se cometió alguna irregularidad en la adjudicación de dos contratos públicos a una UTE de la que formaba parte una empresa de Barrabés.

El empresario se hizo con dos adjudicaciones de Red.es, un organismo ligado al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, por un importe de 8,4 millones de euros. Entre la documentación aportada en sendos procesos figura una carta de recomendación de Gómez. Barrabés, que consiguió una mejor nota en la parte subjetiva de la oferta, acabó ganando el concurso.

Gómez ha señalado que no sabía si finalmente el empresario se había presentado al concurso. "No tiene constancia de si la UTE se presentó finalmente al contrato ni de si se aportaron esas cartas y no le consta que el señor Barrabés se jactase de su cercanía o de una supuesta amistad con ella para influir en Red.es y obtener la contratación", han insistido las mismas voces, que han señalado que no ha podido aportar muchos más detalles porque "no recuerda nada adicional" sobre esas cartas.

Las fuentes jurídicas consultadas señalan que la declaración de Gómez ha durado unos 20 minutos y que los fiscales han centrado el interrogatorio en su relación con Barrabés. "Ha negado amistad y ha dicho que [su relación] era únicamente profesional, ya que él fue profesor en un máster que ella codirigía", han precisado las fuentes. Gómez además ha negado que tuviese una relación de amistad o cercanía con la entonces secretaria de Estado de Transformación Digital, Carmen Artigas, con el director general de Red.es, David Cierco, o con el posterior director general, Martínez Lacambra.

Barrabés y el director de Economía Digital de Red.es, Luis Prieto, están imputados en esta causa, abierta de forma paralela al procedimiento que lidera el juez Juan Carlos Peinado, que ha pedido la apertura de juicio oral contra Gómez por cuatro supuestos delitos: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

La Fiscalía Europea asumió la investigación de los contratos de Red.es, uno destinado a la formación de jóvenes para la economía digital y otro para la formación de personas desempleadas, porque fueron financiados con fondos europeos. La UTE conformada por Innova Next, la empresa de Barrabés, y The Valley Digital Business School, consiguió la adjudicación de ambos por una diferencia mínima que decantó la parte subjetiva del proceso, el 40% de la nota. El 60% restante dependía de una serie de criterios cuantificables.