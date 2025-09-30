Barrabés niega irregularidades en la adjudicación de contratos públicos y recuerda que nadie impugnó el proceso

El empresario Juan Carlos Barrabés ha subrayado este martes la legalidad de las adjudicaciones de contratos de Red.es a una de sus empresas y ha recordado que así lo avalan las declaraciones prestadas por representantes de sus empresas competidoras, que además ni impugnaron los pliegos ni se consideraron perjudicadas.

Barrabés se ha pronunciado en esos términos en un comunicado ante el informe encargado por la Fiscalía Europea a un técnico de la Intervención General del Estado sobre las adjudicaciones realizadas por Red.es a la unión temporal de empresas (UTE) en la que participa al 50% Innova Next, propiedad del empresario, quien había recibido cartas de recomendación de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno.

El empresario ha recalcado que Red.es aplica "desde el año 2011 exactamente, los mismos procesos de licitación, valoración y adjudicación que se observaron en las adjudicaciones a la UTE", en total en más de 1.600 licitaciones, incluso en otros lotes de los mismos expedientes investigados, adjudicados a otras empresas.

También ha argumentado que "esas fórmulas son frecuentes" en la práctica contractual administrativa de la entidad pública empresarial Red.es y en otras administraciones públicas, "sin que nunca antes hayan recibido ninguna tacha" por las razones que esgrime el informe aportado a la Fiscalía Europea.

Barrabés ha indicado que ese informe no se compadece con las declaraciones prestadas por más de 25 personas, tanto integrantes de Red.es como representantes de empresas competidoras en dichas licitaciones, "que han comparecido en la investigación y han avalado la regularidad de los procesos en los que la UTE resultó adjudicataria".

De hecho, ha añadido, ninguna de las entidades que concurrieron a las licitaciones adjudicadas a la UTE formada por Innova Next y The Valley Digital "impugnaron o se consideraron perjudicadas por la redacción de los pliegos".