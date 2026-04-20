La sierra de Gredos avanza hacia la recuperación de su cabra guisandesa

Rodeado de las montañas de la sierra de Gredos y descansando al sol está el rebaño de cabras de José Ignacio Romero, gerente de la Asociación de Criadores de Caprino de Raza Guisandesa. Se caracterizan por su color uniforme rojizo y las orejas blanquecinas. Son autóctonas de Guisando y Candeleda y ahora la intentan recuperar desde la localidad de Bohoyo.

“Hay 38 cabras guisandesas: un macho y 18 chivines (chivos pequeños). La mayoría están preñadas y calculo que podemos llegar a los 25 o 30 chivines”, explica José Ignacio con una sonrisa. Empezó el rebaño con cinco ejemplares y en dos años su número ha aumentado exponencialmente. Junto a otros dos rebaños que cerca de Ávila capital, no llegan a 300 cabezas.

Apoyo institucional Ante los buenos resultados de nacimientos que está habiendo, la Diputación de Ávila busca que se reconozca como especie en peligro de extinción. Esto ayudaría a conseguir “una apuesta mayor y más ayudas para el mantenimiento de esta raza”, explica Jesús Martín, vicepresidente primero de la Diputación y diputado de Desarrollo Rural. Ahora mismo, la Diputación es la institución que está financiando este rebaño. Sin embargo, Jesús Martín cree que se deberían implicar todas las instituciones, desde ayuntamientos hasta el Gobierno central. En este momento, trabajan en coordinación con la Junta de Castilla y León para elevar la petición de protección al Ministerio de Transición Ecológica. Oveja merina: la raza española que conquistó el mundo y ahora lucha por recuperar su esplendor Samuel A. Pilar