La sierra de Gredos avanza hacia la recuperación de su cabra guisandesa
- Solo quedan tres rebaños con menos de 300 cabezas en toda la provincia
- La Diputación de Ávila busca que sea reconocida como especie en peligro de extinción
Rodeado de las montañas de la sierra de Gredos y descansando al sol está el rebaño de cabras de José Ignacio Romero, gerente de la Asociación de Criadores de Caprino de Raza Guisandesa. Se caracterizan por su color uniforme rojizo y las orejas blanquecinas. Son autóctonas de Guisando y Candeleda y ahora la intentan recuperar desde la localidad de Bohoyo.
“Hay 38 cabras guisandesas: un macho y 18 chivines (chivos pequeños). La mayoría están preñadas y calculo que podemos llegar a los 25 o 30 chivines”, explica José Ignacio con una sonrisa. Empezó el rebaño con cinco ejemplares y en dos años su número ha aumentado exponencialmente. Junto a otros dos rebaños que cerca de Ávila capital, no llegan a 300 cabezas.
Apoyo institucional
Ante los buenos resultados de nacimientos que está habiendo, la Diputación de Ávila busca que se reconozca como especie en peligro de extinción. Esto ayudaría a conseguir “una apuesta mayor y más ayudas para el mantenimiento de esta raza”, explica Jesús Martín, vicepresidente primero de la Diputación y diputado de Desarrollo Rural.
Ahora mismo, la Diputación es la institución que está financiando este rebaño. Sin embargo, Jesús Martín cree que se deberían implicar todas las instituciones, desde ayuntamientos hasta el Gobierno central. En este momento, trabajan en coordinación con la Junta de Castilla y León para elevar la petición de protección al Ministerio de Transición Ecológica.
Una raza para la prevención contra incendios
Uno de los grandes beneficios que supone la recuperación de la guisandesa es su labor en la prevención contra incendios. Recuperar los rebaños que hace décadas pastoreaban por Gredos en extensivo ayudaría a limpiar los montes de manera natural, ya que lo hacen sin dañar los suelos.
En paralelo a su recuperación, también acogen visitas didácticas para colegios y todos aquellos grupos interesados. La idea es que además de concienciar a la población; su recuperación y el apoyo institucional hagan atractiva esta raza para que futuros pastores y ganaderos se sumen en el camino hacia su recuperación.