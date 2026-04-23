Hora y dónde ver en TV el Bayern de Múnich - Barcelona de las semifinales de la Champions League

¿Volverá el Barça a la final? ¿Conseguirá su cuarta Champions? El sábado 25 de abril a partir de las 18.15 horas (hora peninsular), Bayern de Múnich y el FC Barcelona se enfrentan al partido de ida de las semifinales de la UEFA Women's Champions League 2025-2026 en el Allianz Aren en Múnich (Alemania). La última vez que estos dos conjuntos se vieron la cara sobre el terreno de juego fue el 7 de octubre del año pasado en la misma competición. Las blaugranas se llevaron la victoria con un luminoso de 7 a 1, con los goles de Alexia Putellas, Ewa Pajor (2), Esmee Brugts, Salma Paralluelo y Claudia Pina (2).

El FC Barcelona cerró los cuartos de la competición europea con un contudente 12-2 ante el Real Madrid. En el partido de vuelta, las catalanas golearon a las madrileña por 6 goles: Putellas, Grahan Hansen (2), Paredes, Pajor y Brugts. El equipo entrenado por Pere Romeu dominó claramente todo el partido, impulsado por la gran actuación de Alexia Putellas, que marcó y asistió en su partido 500, y de Caroline Graham Hansen, autora de dos goles. En solo media hora ya ganaban con claridad, reflejando la gran diferencia entre ambos equipos. El encuentro, jugado ante más de 60.000 espectadores en el Camp Nou, fue un monólogo azulgrana: el Real Madrid no realizó ni un solo disparo a puerta. En la segunda parte, el Barça mantuvo el dominio y amplió la goleada hasta el resultado final.

Alexia Putellas y Caroline Graham Hansen celebran uno de los tantos del FC Barcelona ante el Real Madrid. AFP