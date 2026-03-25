Real Madrid - Barcelona, en directo la ida de cuartos de final de la Champions femenina

Sigue en vivo y minuto a minuto el partido de ida de cuartos de final de la Champions League femenina entre el Real Madrid y el FC Barcelona, que se disputa este miércoles en el Estadio Alfredo di Stéfano de la Ciudad Deportiva del conjunto blanco. Te lo contamos debajo de estas líneas en RTVE.es a partir de las 18:45 horas peninsulares.

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El Madrid juega con: Misa Rodríguez; Eva Navarro, María Méndez, Lakhar, Holmgaard; Caroline Weir, Angeldahl, Däbritz; Athenea del Castillo, Naomi Feller y Linda Caicedo.

El Barça sale con: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Camara, Esme Brugts; Clara Serrajordi, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Vicky López, Ewa Pajor y Claudia Pina.

Será el duelo número 25 entre los eternos rivales del fútbol español, trasladado a categoría femenina, y el balance se puede resumir muy fácilmente en 23 victorias culés y una única victoria madridista. El hándicap para las de Pau Quesada es mayor esta temporada, la primera del técnico al frente del Madrid femenino, ya que llevan tres de tres en derrotas en los clásicos y un 10-0 en contra en la faceta goleadora. Una losa para el técnico de Cullera (Valencia), que llegó como sustituto de Alberto Toril para romper la barrera moral, habiendo dejado este el listón en esa única victoria hasta la fecha, un 1-3 en el Johan Cruyff.

Toril fue el técnico de la última eliminatoria de Champions entre ambos, en la temporada 2021-2022, mientras que en el banquillo del Barça estaba entonces Jonathan Giráldez. Este fue sustituido en el verano de 2024 por Pere Romeu, quien ha mantenido la racha del equipo en todos los torneos, así como en los clásicos, con la única 'mancha' del citado de la segunda vuelta de la Liga F 2024-2025. El técnico catalán ha guiado al conjunto azulgrana al liderato en la liga española con diez puntos de ventaja sobre el Madrid, está en cuartos de la Champions tras haberse clasificado en el 'top 4' de manera directa, clasificado para la final de la Copa de la Reina dejando en la cuneta a las blancas en cuartos y con la Supercopa en sus vitrinas, venciendo en la final en otro clásico por 0-2. Para este encuentro maneja la baja de Laia Alexandri y la lesión de larga duración de Aitana Bonmatí, con la duda de la recién recuperada Mapi León. Por su parte, Quesada sólo tiene la baja de la alemana Merle Frohms, que se rompió el cruzado en octubre en un partido de Champions.