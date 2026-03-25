El Real Madrid se aferra a la Champions femenina para volver a ganar un clásico al Barça y aspirar a un título

El Real Madrid y el FC Barcelona se enfrentan de nuevo en los cuartos de final de la Champions League femenina. Con el recuerdo de la eliminatoria en la misma ronda en la temporada 2021-2022 y, sobre todo, del abrumador récord de las azulgrana de 23 victorias en 24 partidos sumando todas las competiciones, llega este clásico como una ocasión más, quizá la última de la temporada, para que las blancas den el paso ansiado hacia una verdadera e igualada rivalidad.

Entre medias tendrán otra oportunidad en casa con el Real Madrid - Barcelona de la Liga F, que veremos en directo el 29 de marzo en Teledeporte, aunque en el torneo regular están separadas por diez puntos en la clasificación, una distancia casi insalvable incluso en caso de una hipotética victoria blanca.

La cruda realidad para el Madrid femenino es que en la liga regular están prácticamente descartadas y en el reciente enfrentamiento directo en Copa de la Reina, a partido único, de nuevo el Barça las ha arrollado (0-4). En el único clásico liguero jugado hasta ahora, también un contundente 4-0 a favor de las culés en el Johan Cruyff y, posteriormente, en la final de la Supercopa de nuevo se vio victoria azulgrana por 0-2.

Para estos cuartos de final está previsto que abran las puertas del Camp Nou en la vuelta del 2 de abril, como ya hicieran en 2022. Este encuentro de ida, en cambio, seguirá siendo en el campo Alfredo di Stéfano de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Cuatro años atrás el resultado global fue de 8-3 para el Barça, a la postre subcampeón.

El técnico Pau Quesada lleva tres de estos encuentros al frente del conjunto blanco, en los que aún no ha conseguido que sus jugadoras perforen la red de las azulgrana. Tres derrotas consecutivas, justo después de que su antecesor, Alberto Toril, lograra la que figura como única victoria merengue hasta la fecha: un 1-3 en el Johan Cruyff.