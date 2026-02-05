El Barça impone su ley ante el Real Madrid y se clasifica para las semifinales de la Copa de la Reina

El FC Barcelona se ha clasificado para las semifinales de la Copa de la Reina de fútbol tras su victoria ante el Real Madrid en el Estadio Alfredo Di Stéfano (0-4) en un encuentro donde las defensoras del título esperaron su momento para imponer su ley ante un Madrid que estuvo un escalón por debajo de las azulgranas.

El Barça aprovechó su momento para abrir el marcador con un tanto de Alexia Putellas en la primera mitad, e imponer su mayor pegada en una segunda mitad, donde Ewa Pajor, con un doblete, y Salma Paralluelo castigaron la portería blanca.

Pudo haberse adelantado el Real Madrid en el minuto 4 cuando Athenea del Castillo se hizo con una cesión de la zaga azulgrana, pero tras regatear a Cata Coll, no estuvo acertada en la asistencia a Filippa Angeldal, lo que permitió a Vicky López conjurar el peligro.

Fue precisamente la '19' azulgrana una de las más activas de su equipo después del tanto de Alexia Putellas al rematar de cabeza un saque de córner de Graham Hansen en el minuto 20, tanto donde la capitana culé encontró una autopista para rematar a placer ante una defensa blanca que no estuvo acertada a la hora de fijar las marcas.

Antes, Laia Alexandri tuvo que abandonar el terreno de juego con un golpe en la rodilla tras un lance con Naomie Feller que le impidió continuar el choque, mientras una falta cometida sobre Esmee Broogts provocó una tangana sin consecuencias cuando Claudia Pina le quitó el balón de las manos a Misa.

Le sentó bien el paso por los vestuarios al Real Madrid, con un primer aviso de Athenea del Castillo que detuvo Cata Coll, y la ocasión más clara de las blancas con un disparo de Caroline Weir tras el pase de Sara Dabritz al que respondió la meta mallorquina con un auténtico paradón que salvaba a su equipo.