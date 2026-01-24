Real Madrid - Barcelona, en directo en vídeo el partido de la Supercopa de España femenina

Sigue en directo, en abierto y gratis el partido entre Real Madrid y Barcelona, final de la Supercopa de España femenina, este sábado a las 19:00 horas en La 2 y RTVE Play. La revancha entre los eternos rivales se traslada de Butarque (Leganés) a Castalia, en Castellón de la Plana, escenario del clásico femenino por el primer título de 2026.

Árbitra: Eugenia Gil Soriano (Comité gallego).

El clavo ardiendo del Madrid

El Estadio Castalia presencia este sábado una reedición de la final de 2025 entre el Barcelona y el Real Madrid. El conjunto azulgrana, vigente campeón y dominador absoluto del palmarés con un pleno de cinco títulos (2020, 2022, 2023, 2024 y 2025), parte nuevamente como favorito. Sin embargo, el Real Madrid llega con la confianza de haber roto la hegemonía culé el pasado 23 de marzo de 2025, cuando venció por 1-3 en Montjuïc con goles de Alba Redondo y Caroline Weir.

Aquel triunfo histórico es el clavo ardiendo al que se agarra el equipo de Pau Quesada para intentar alzar su primer trofeo oficial tras las finales perdidas en la Copa de la Reina 2023, esta contra el Atlético de Madrid, y la pasada Supercopa de España. Pese a la esperanza blanca, el balance histórico sigue siendo abrumador: 21 victorias catalanas frente a una sola madrileña en 22 enfrentamientos. El último duelo liguero se saldó con un 4-0 a favor de un Barça que aventaja al Madrid en 10 puntos en la competición doméstica. Ambos técnicos prevén un duelo de máxima exigencia. Pere Romeu destaca la competitividad de las blancas y prevé un partido más igualado que el de Montjuic, mientras que el Madrid de Quesada -que se reincorpora tras ausentarse en semifinales- buscará repetir la contundencia mostrada ante el Atlético (3-1). No obstante, las enfermerías marcarán el planteamiento.

El Madrid no podrá contar con Lotte Keukelaar, Tere Abelleira, Antonia Silva ni la guardameta Merle Frohms. Mientras que el FC Barcelona sufre bajas de enorme peso. A la fractura de peroné de Aitana Bonmatí y la lesión muscular de Laia Aleixandri, se suma finalmente Kika Nazareth. El Comité de Competición ha desestimado el recurso por su expulsión ante el Athletic, obligando a Romeu a reajustar el once, previsiblemente con la entrada de Caroline Graham Hansen.