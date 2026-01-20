Real Madrid - Atlético de Madrid, en directo en vídeo el partido de la Supercopa de España femenina
- El derbi de la capital de España se traslada al Estadio de Castalia (Castellón) a partir de las 19:15 horas
- Sigue en directo el Real Madrid - Atlético de Madrid de la Supercopa de España femenina en RTVE Play
Sigue en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play la primera semifinal de la Supercopa de España femenina entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. El derbi de la capital se traslada este martes a partir de las 19:15 horas peninsulares al Estadio de Castalia, en Castellón de la Plana. El feudo castellonense toma el relevo de Leganés tras descartarse la opción de Miami.
Alineaciones probables:
Atlético de Madrid: Lola Gallardo; Alexia, Lauren Leal, Menayo o Silvia Lloris, Andrea Medina; Fiamma, Boe Risa, Júlia Bartel; Jensen, Amaiur o Sheila y Luany.
Real Madrid: Misa; Eva Navarro, Rocío Gálvez, Lakrar, Yasmim; Angeldahl, Dabritz, Irune Dorado; Linda Caicedo, Athenea del Castillo y Alba Redondo.
Arbitra el encuentro la aragonesa Paola Cebollada.
Un Atlético titubeante contra un Madrid más firme
Castalia, donde un día después se dirimirá la segunda semifinal entre el Athletic Club y el Barcelona, pondrá a prueba a un titubeante Atlético, derrotado el pasado sábado en casa por el Espanyol y sin victorias en ninguna de las últimas seis jornadas ligueras, frente a un Real Madrid, que llega más firme y afianzado en la segunda plaza de la Liga F. El Madrid aventaja al Atlético por once puntos en la clasificación liguera. Tras su reciente victoria por 1-2 ante el Levante, el equipo blanco suma siete triunfos en sus últimos diez partidos. A pesar de haber sido finalista en la pasada edición de la Supercopa, el club todavía busca inaugurar su palmarés en esta competición. Como novedad deportiva, destaca el regreso a la convocatoria de la delantera Signe Bruun. Por su parte, el Atlético de Madrid ocupa la quinta plaza liguera y presenta ciertas dudas en su solidez defensiva, tras haber encajado once goles en sus últimos tres compromisos. No obstante, el conjunto rojiblanco ya sabe lo que es ganar la Supercopa (2021) y ha demostrado competitividad recientemente al empatar contra el Bayern Múnich en la Liga de Campeones.
Precedentes favorables al Atleti
La estadística histórica, no obstante, favorece al Atlético de Madrid, ya que de 14 enfrentamientos en total, las colchoneras han ganado siete por cuatro de las merengues, con tres empates. El equipo rojiblanco, además, solo ha perdido uno de los últimos ocho derbis, incluyendo la victoria por 2-1 del pasado septiembre. Hay ganas de revancha en las pupilas del técnico Pau Quesada. Se mantiene el recuerdo de la final de la Copa de la Reina 2023, donde el Atlético remontó un 2-0 en el tiempo añadido para terminar venciendo en los penaltis. El entrenador rojiblanco, Víctor Martín, que recupera a Sheila García para este choque, prevé un partido de máxima igualdad. Según el preparador atlético, el mayor conocimiento táctico entre ambos equipos tras sus últimos enfrentamientos definirá un duelo marcado por la ambición y la energía. Por su parte, Quesada apeló a la madurez de sus jugadoras para dar el "salto competitivo" necesario para ganar títulos.