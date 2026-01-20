Real Madrid - Atlético de Madrid, en directo en vídeo el partido de la Supercopa de España femenina

Sigue en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play la primera semifinal de la Supercopa de España femenina entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. El derbi de la capital se traslada este martes a partir de las 19:15 horas peninsulares al Estadio de Castalia, en Castellón de la Plana. El feudo castellonense toma el relevo de Leganés tras descartarse la opción de Miami.

Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Lola Gallardo; Alexia, Lauren Leal, Menayo o Silvia Lloris, Andrea Medina; Fiamma, Boe Risa, Júlia Bartel; Jensen, Amaiur o Sheila y Luany.

Real Madrid: Misa; Eva Navarro, Rocío Gálvez, Lakrar, Yasmim; Angeldahl, Dabritz, Irune Dorado; Linda Caicedo, Athenea del Castillo y Alba Redondo.

Arbitra el encuentro la aragonesa Paola Cebollada.

Un Atlético titubeante contra un Madrid más firme Castalia, donde un día después se dirimirá la segunda semifinal entre el Athletic Club y el Barcelona, pondrá a prueba a un titubeante Atlético, derrotado el pasado sábado en casa por el Espanyol y sin victorias en ninguna de las últimas seis jornadas ligueras, frente a un Real Madrid, que llega más firme y afianzado en la segunda plaza de la Liga F. El Madrid aventaja al Atlético por once puntos en la clasificación liguera. Tras su reciente victoria por 1-2 ante el Levante, el equipo blanco suma siete triunfos en sus últimos diez partidos. A pesar de haber sido finalista en la pasada edición de la Supercopa, el club todavía busca inaugurar su palmarés en esta competición. Como novedad deportiva, destaca el regreso a la convocatoria de la delantera Signe Bruun. Por su parte, el Atlético de Madrid ocupa la quinta plaza liguera y presenta ciertas dudas en su solidez defensiva, tras haber encajado once goles en sus últimos tres compromisos. No obstante, el conjunto rojiblanco ya sabe lo que es ganar la Supercopa (2021) y ha demostrado competitividad recientemente al empatar contra el Bayern Múnich en la Liga de Campeones.