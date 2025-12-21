Todos los favoritos cumplen los pronósticos: así quedan los cuartos de final de la Copa de la Reina
- Siete clasificados son del 'top 8' de la Liga F menos el Sevilla (6º), eliminado por el Tenerife (5º)
- FC Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad pasan con goleada; el Atleti, sufriendo en Murcia
Con la victoria del FC Barcelona sobre el Alavés Gloriosas (1-6) se completa el cuadro de cuartos de final de la Copa de la Reina de fútbol. Ya se conocen los ocho clasificados, que se medirán a partido único en la primera semana de febrero. Antes, a mediados de enero, se conocerán los emparejamientos por sorteo.
Los cuartos de final serán la última ronda a partido único, ya que las semifinales serán a ida y vuelta, volviendo a ser la final a partido único y en campo neutral. La gran final del 16 de mayo espera sólo a las dos mejores; por el nivel de los ocho equipos restantes, promete ser un gran duelo.
Entre los favoritos, el primero en cumplir el pronóstico fue el Athletic Club de Bilbao el pasado viernes, que resolvió sin problemas ante uno de los dos equipos de Primera RFEF que quedaban en liza, el Club Esportiu Europa (0-3).
Ya en sábado, el duelo más igualado era el que enfrentaba a Sevilla y Costa Adeje Tenerife en el Jesús Navas hispalense. El resultado de 1-2 refleja lo apretado del encuentro, que terminó llevándose el conjunto quinto clasificado de la liga regular frente al sexto.
Más desigual se presentaba el Espanyol - Real Madrid, que terminó con un claro 0-4 y una actuación destacada de la colombiana Linda Caicedo, autora de un doblete con ambos tantos de bella factura.
A la misma hora se disputaba un Levante Las Planas Badalona - Granada, con victoria para las catalanas por 1-0. El equipo revelación de la pasada temporada es el único fuera del 'top 8' de los clasificados para cuartos, ya que es décimo en la tabla.
El Barça arrolla y el Atleti pasa sufriendo en los penaltis
Ese 'top 8' se hizo valer en los dos partidos del mediodía de este domingo, con la victoria del Madrid CFF por 3-2 frente al SD Eibar sumado al contundente 1-4 de la Real Sociedad en su visita al Dépor. Los vencedores son séptimo y tercero respectivamente en la liga.
Y cerraron la ronda los dos finalistas de la pasada edición. El vigente campeón, el FC Barcelona, no tuvo piedad del Deportivo Alavés Gloriosas, aunque las armeras dejaron alto el pabellón de la Primera RFEF ante su público del José Luis Compañón.
Peor lo pasó el Atlético de Madrid en su visita al Alhama de Murcia por 1-1. Las colchoneras fueron todo el partido en ventaja, pero por la mínima y vieron cómo empataba el conjunto local en el minuto 95, justo después de perder a Luany por doble amarilla. Para colmo de males, fue un autogol de Silvia Lloris.
La eliminatoria se decidió en la tanda de penaltis, donde fue decisiva la guardameta colchonera Larqué con dos paradas.