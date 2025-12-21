Todos los favoritos cumplen los pronósticos: así quedan los cuartos de final de la Copa de la Reina

Con la victoria del FC Barcelona sobre el Alavés Gloriosas (1-6) se completa el cuadro de cuartos de final de la Copa de la Reina de fútbol. Ya se conocen los ocho clasificados, que se medirán a partido único en la primera semana de febrero. Antes, a mediados de enero, se conocerán los emparejamientos por sorteo.

Los cuartos de final serán la última ronda a partido único, ya que las semifinales serán a ida y vuelta, volviendo a ser la final a partido único y en campo neutral. La gran final del 16 de mayo espera sólo a las dos mejores; por el nivel de los ocho equipos restantes, promete ser un gran duelo.

Entre los favoritos, el primero en cumplir el pronóstico fue el Athletic Club de Bilbao el pasado viernes, que resolvió sin problemas ante uno de los dos equipos de Primera RFEF que quedaban en liza, el Club Esportiu Europa (0-3).

Ya en sábado, el duelo más igualado era el que enfrentaba a Sevilla y Costa Adeje Tenerife en el Jesús Navas hispalense. El resultado de 1-2 refleja lo apretado del encuentro, que terminó llevándose el conjunto quinto clasificado de la liga regular frente al sexto.

Más desigual se presentaba el Espanyol - Real Madrid, que terminó con un claro 0-4 y una actuación destacada de la colombiana Linda Caicedo, autora de un doblete con ambos tantos de bella factura.

A la misma hora se disputaba un Levante Las Planas Badalona - Granada, con victoria para las catalanas por 1-0. El equipo revelación de la pasada temporada es el único fuera del 'top 8' de los clasificados para cuartos, ya que es décimo en la tabla.