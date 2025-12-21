Alavés - Barcelona, en directo en vídeo el partido de la Copa de la Reina

Sigue en directo, en abierto y gratis el partido de octavos de final de la Copa de la Reina entre el Deportivo Alavés Gloriosas y el FC Barcelona Femenì, que se disputa este domingo a las 19:00 horas peninsulares en las instalaciones de Ibaia en Vitoria. Puedes verlo en Teledeporte y RTVE Play.

La Copa de la Reina vive este domingo su duelos más desequilibrado en los octavos. El Alavés Gloriosas es el último representante de Primera Federación que queda y defiende el orgullo de la categoría en el último duelo de la ronda, y recibe nada menos que al vigente campeón y uno de los máximos referentes del fútbol femenino mundial. Sin embargo, la trayectoria de las vitorianas esta temporada en su categoría es impecable, situándose en la 2ª posición de su liga con una gran solidez. Las albiazules apenas encajan un gol cada 167 minutos en su competición doméstica. Con un 69% de victorias en lo que va de curso, el equipo llega con la confianza necesaria para competir ante cualquier rival, como demostró ante el Levante en la ronda anterior (4-0). En dicho encuentro el Alavés mostró su carácter goleador en casa, promediando una alta efectividad que intentará trasladar a este duelo de máxima exigencia con el apoyo de su afición y el extra de motivación que les dará enfrentarse al mejor equipo español del momento.

Por su parte, el conjunto azulgrana aterriza en Vitoria con números que amedrentarían a cualquier rival. Como líderes indiscutibles de la Liga F, su dominio se traduce en estadísticas de otra categoría. El Barça promedia más de 4 goles por partido esta temporada, habiendo superado ya la barrera de los 60 goles a favor en la temporada regular (62). Las pupilas de Pere Romeu sólo han cedido una derrota en toda la temporada oficial, consolidándose como el bloque más compacto del continente. En los enfrentamientos directos previos entre ambos, cuando han coincidido en la categoría, el Barcelona cuenta con un pleno de victorias, manteniendo además una media de más de 2,5 goles por encuentro. Por tanto, el conjunto babazorro deberá prolongar su resistencia defensiva (su mejor virtud esta temporada) frente a un Barça que suele abrir los partidos en los primeros 20 minutos. Si las Gloriosas logran llevar el empate al descanso, la gestión del nerviosismo jugará a su favor.

Otro factor a tener en cuenta es que, a pesar de la desigualdad competitiva de la plantilla, el partido se presenta propicio para que Pere Romeu dé descanso a las jugadoras que más minutos acumulan en la plantilla. Es posible que el césped de Ibaia no lo pisen las Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Salma Paralluelo o Claudia Pina, entre otras.