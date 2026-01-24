El Real Madrid afronta un nuevo clásico ante el Barcelona en la revancha de la final de la Supercopa femenina

El Real Madrid y el FC Barcelona se miden de nuevo en la final de la Supercopa de España femenina, que se disputa este sábado en Castalia (Castellón de la Plana) a partir de las 19:00 horas. Supone la revancha de la final de 2025 entre los mismos rivales, un nuevo clásico femenino, que supone una nueva revancha para las madridistas por la imponente racha barcelonista; salvo por una única excepción.

El Madrid acude con ánimo de revancha, no sólo por la final pasada, sino por la larga lista de clásicos ganados por el Barça hasta la fecha. Todos menos uno, el 13 de marzo de 2025 en el Johan Cruyff, donde las merengues se impusieron por 1-3 en lo que ha supuesto su única victoria en el duelo entre eternos rivales. El resto de la historia desde el ascenso del Tacón y su absorción por el Real Madrid ha sido lo ya conocido.

El Barça aspira a su sexta Supercopa y la presencia de la camiseta blanca supone un aliciente extra de motivación para hacer frente al cansancio y a las bajas. Su semifinal contra el Athletic Club supuso un esfuerzo añadido por jugar la segunda mitad con una menos por la expulsión de la portuguesa Kika Nazareth y por tener un día menos de descanso.

No estará Nazareth, pero en el Barça tienen potencial de sobra para hacer daño al eterno rival con jugadoras de la talla de Ewa Pajor, que esta temporada está mostrando su lado más letal, como en la semifinal ante el Athletic, Claudia Pina o Caroline Graham Hansen, aunque esta última fue suplente el jueves.

El comité de la RFEF ha desestimado el recurso del Barça por la sanción a Nazareth, por lo que la lusa será una baja más en el once de Pere Romeu para la final. Otra ya conocida meses atrás por su grave lesión es la de Aitana Bonmatí, recuperándose de una fractura de peroné. Su ausencia ha dado la alternativa, tanto en el conjunto azulgrana como en la selección, a la joven canterana Clara Serrajordi.

Pero aún tiene que madurar mucho para llegar al nivel de la considerada mejor jugadora del mundo en la actualidad, cuya ausencia siempre es una baja sensible. Con la baja de Aitana y la sanción de Kika, el Barça pierde casi el 40% de su generación de juego interior. Esto obliga a Alexia Putellas a bajar más a recibir, alejándola del área, lo que supone perder el potencial castigador de la que es hasta ahora la máxima goleadora de los clásicos.