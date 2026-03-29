Real Madrid - Barcelona, en directo el partido de la liga femenina

El Real Madrid recibe este domingo de nuevo, pero esta vez en la jornada 24 de la Liga F, al FC Barcelona en el Estadio Alfredo di Stéfano con la intención de buscar venganza tras la goleada recibida hace apenas cuatro días en la ida de cuartos de final de la Champions League.

Alineación del FC Barcelona:

Cata Coll; Paredes, Battle, Brugts, Aicha Cámara; Alexia Putellas, Serrajordi, Patri Guijarro; Paralluelo, Graham, Sydney.

Las futbolistas de Pau Quesada se vieron sorprendidas por las azulgranas y encajaron un duro 2-6 en su propio feudo, un resultado muy doloroso y que las deja, prácticamente, fuera de la Copa de Europa.

El entrenador del Real Madrid reconoció tras ese duro resultado que deben "aceptar" la distancia que hay, a día de hoy, entre los dos clubes, y pidió "pedir perdón" a la afición por la imagen del equipo, que es "el Real Madrid del que querían huir".

Su homólogo en el FC Barcelona se vio sorprendido por el planteamiento realizado por Quesada, Pere Romeu, al esperar "una presión algo más agresiva" del Real Madrid. Un planteamiento que terminó en la tremenda goleada que recibió el equipo blanco.

Este domingo, Quesada habrá tomado buena nota de lo ocurrido el miércoles pasado para evitar una nueva goleada en Liga. Además, aún tendrán que disputar un nuevo duelo, el de la vuelta de Champions del jueves que viene en territorio culé.

Real Madrid y Barcelona llegan al ecuador de este largo episodio entre Champions y Liga, donde se verán las caras hasta en tres ocasiones en apenas una semana. De momento, el balance cae del lado azulgrana de manera apabullante.