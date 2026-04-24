El tiempo fin de semana del 25 de abril en España: tormentas fuertes y descenso de temperaturas en gran parte de España

El sábado seguiremos con aire frío en capas altas de la atmósfera que seguirá favoreciendo la formación de esas nubes de desarrollo con lluvias y tormentas que volverán a activar los avisos amarillos a primeras horas del sábado en Andalucía, Castilla La Mancha y Ciudad de Melilla, que se extenderán a Madrid, Extremadura y Castilla y León por la tarde.

En área del Cantábrico habrá nubes bajasen zonas del norte de Lugo, que crecerán en zonas de interior y darán paso a algunos chubascos puntualmente tormentosos, localmente acompañados de granizo. Bajan significativamente las temperaturas en lugares como el País Vasco con 22º en Bilbao, o en Cantabria con 17º en Santander, 20 en Oviedo y 28 en Orense.

También habrá tormentas en zonas del norte de Navarra, en La Rioja y en buena parte del Pirineo aragonés y catalán, y también en la ibérica zaragozana y turolense. Las temperaturas rondarán los 21º en Barcelona al medio día, 27º en Zaragoza, 26 en Logroño y no se pasará de los 23º en Pamplona.

Habrá lluvias débiles en la mitad de la Comunidad Valenciana y región de Murcia. Con un día más soleado con presencia de nubes altas en Baleares. Las temperaturas serán de 23 º en Palma, 22º en Valencia y Murcia.

La tarde del sábado será tormentosa en Castilla y León con temperaturas de 23º en Valladolid, 19º en Segovia y 23º en León.

Habrá también chubascos tormentosos en el norte de la Comunidad de Madrid, en Guadalajara. Las temperaturas serán de 24º en la capital y 23 en Cuenca y Albacete y 30º en Badajoz.

En Andalucía por la mañana habrá lluvias en la costa oriental que irán creciendo hacia el interior que serán fuertes en el norte de Huelva y de Sevilla. Las temperaturas no se mueven mucho: 28º en Sevilla y 20º en Melilla.