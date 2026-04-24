El tiempo fin de semana del 25 de abril en España: tormentas fuertes y descenso de temperaturas en gran parte de España
- La llegada de aire frío en altura provocará un episodio de inestabilidad generalizada en el interior peninsular
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El sábado seguiremos con aire frío en capas altas de la atmósfera que seguirá favoreciendo la formación de esas nubes de desarrollo con lluvias y tormentas que volverán a activar los avisos amarillos a primeras horas del sábado en Andalucía, Castilla La Mancha y Ciudad de Melilla, que se extenderán a Madrid, Extremadura y Castilla y León por la tarde.
En área del Cantábrico habrá nubes bajasen zonas del norte de Lugo, que crecerán en zonas de interior y darán paso a algunos chubascos puntualmente tormentosos, localmente acompañados de granizo. Bajan significativamente las temperaturas en lugares como el País Vasco con 22º en Bilbao, o en Cantabria con 17º en Santander, 20 en Oviedo y 28 en Orense.
También habrá tormentas en zonas del norte de Navarra, en La Rioja y en buena parte del Pirineo aragonés y catalán, y también en la ibérica zaragozana y turolense. Las temperaturas rondarán los 21º en Barcelona al medio día, 27º en Zaragoza, 26 en Logroño y no se pasará de los 23º en Pamplona.
Habrá lluvias débiles en la mitad de la Comunidad Valenciana y región de Murcia. Con un día más soleado con presencia de nubes altas en Baleares. Las temperaturas serán de 23 º en Palma, 22º en Valencia y Murcia.
La tarde del sábado será tormentosa en Castilla y León con temperaturas de 23º en Valladolid, 19º en Segovia y 23º en León.
Habrá también chubascos tormentosos en el norte de la Comunidad de Madrid, en Guadalajara. Las temperaturas serán de 24º en la capital y 23 en Cuenca y Albacete y 30º en Badajoz.
En Andalucía por la mañana habrá lluvias en la costa oriental que irán creciendo hacia el interior que serán fuertes en el norte de Huelva y de Sevilla. Las temperaturas no se mueven mucho: 28º en Sevilla y 20º en Melilla.
Estabilidad atmosférica el domingo
El domingo traerá una ligera estabilización atmosférica, aunque aún persistirá la probabilidad de chubascos tormentosos en el cuadrante noroeste, los Pirineos, el sureste y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En el Cantábrico, los cielos permanecerán muy nubosos, mientras que en el resto del país predominarán los intervalos poco nubosos o despejados. No se descartan brumas y bancos de niebla en zonas de montaña, Baleares, el valle del Guadiana y el interior de Galicia.
Las temperaturas máximas experimentarán un ascenso generalizado, en contraste con unas mínimas que subirán en Galicia y Cataluña pero descenderán en otras áreas. El viento soplará flojo de componente este en la Península y Baleares, con mayor intensidad en el litoral y posibles rachas muy fuertes de levante en el Estrecho, mientras que en Canarias continuará el régimen de vientos flojos del norte.
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