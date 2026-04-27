Willy Bárcenas, Sáenz de Santamaría y Arenas arrancan la tercera semana del juicio del caso Kitchen
- El hijo del extesorero relatará el episodio en que un "falso cura" se coló en su casa y les amenazó
- El extesorero del PP, Luis Bárcenas, dijo tener un audio de Arenas relacionado con la caja 'B' del partido
En octubre de 2013 Luis Bárcenas estaba en prisión preventiva en Soto del Real (Madrid). Ya se había producido su declaración ante el juez del caso Gürtel. En ese momento, el objetivo del presunto operativo parapolicial para espiar a la familia y sustraer documentos comprometedores para el PP en su poder se centró la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, y su hijo Guillermo Bárcenas, conocido como Willy.
El joven, integrante de una banda musical, actor y compositor, es el tercer perjudicado por el caso Kitchen, y ejerce junto a sus padres la acusación particular. Este lunes escucharemos su testimonio, que se centrará, entre otras cosas, en lo que sucedió en el domicilio familiar el 23 de octubre de ese año, cuando el operativo estaba, presuntamente, a pleno rendimiento.
Un sacerdote se cuela en el domicilio de los Bárcenas
Ese miércoles se presentó, en torno a las cinco y media, un hombre vestido de sacerdote que dijo pertenecer a instituciones penitenciarias y traer información sobre la situación del extesorero. Estaban en la casa la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, su hijo, Guillermo y una empleada de servicio doméstico.
Su indumentaria, camisa negra y alzacuellos blanco, ayudó en el engaño, y logró entrar en el domicilio. Después, tras ganarse la confianza de la familia, sacó un revólver de su maletín y maniató a los tres moradores de la vivienda.
Su objetivo, dijo, era obtener documentación “que pudiera hundir al gobierno”. Según la acusación buscaba dispositivos digitales de almacenamiento y documentación que tuvieran en el domicilio. La situación se tornó "extremadamente violenta" según los demandantes, pero el hijo del extesorero consiguió zafarse de sus ataduras y neutralizó al secuestrador.
El asaltante, un hombre de 63 años con antecedentes penales por tenencia de drogas y robo con fuerza, fue condenado a 22 años de prisión por los delitos de amenazas, tenencia ilícita de armas y lesiones. Falleció hace cuatro años, cuando ya disfrutaba del tercer grado penitenciario.
En opinión de los Bárcenas, no actuó solo. Todo estaba "demasiado orquestado, demasiado planeado" y en el momento en que Guillermo Bárcenas consiguió inmovilizarle apareció en el domicilio el exchófer, Sergio Ríos, que estaba fuera de su horario de trabajo. Este lunes el hijo de los Bárcenas repasará este episodio ante el tribunal del caso Kitchen.
Arenas y Sáenz de Santamaría, los testimonios políticos de este lunes
Tras los testimonios, la semana pasada de Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal e Ignacio Zoido, este lunes llegan nuevos testimonios de políticos populares de la época. Entre ellos, la que fue vicepresidenta del Gobierno de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría.
El excomisario José Manuel Villarejo aseguró en una conversación con el empresario Adrián de la Joya y el excomisario José Luis Olivera que la vicepresidenta, a la que llamaba "La Pequeñita" en sus agendas, le habría ayudado a organizar un dispositivo de espionaje en el Congreso entre 2009 y 2010, cuando era la portavoz parlamentaria del Grupo Popular. Así se desprendía de las grabaciones del excomisario obtenidas por la Policía.
En esa conversación se alude a "una campaña de imagen que hizo ella" que se pagó "con unas facturas chungas" y planean utilizar una información de la que disponen para chantajearla.
También se escuchará en la sala el testimonio de Javier Arenas, exsecretario general del PP y según el extesorero conocedor de la contabilidad "extracontable" del partido.
En su declaración, Bárcenas relató un episodio recogido en uno de los audios incluidos en el pendrive cuya sustracción denuncia el extesorero. En esa conversación, grabada en un restaurante sevillano en 2012, Bárcenas habría llevado al andaluz un acta notarial en la que se recogía, según sus testimonio, "cómo gestionábamos los fondos de carácter extracontable del PP, qué se recibía, de quién y quién cobraba".
Un audio por el que previsiblemente preguntarán a Arenas. Hace unos días, el expresidente Rajoy, del que Bárcenas dijo haber tenido otro audio relacionado con esa contabilidad 'B' del Partido Popular, negó la existencia de dicha grabación que tachó de "absolutamente falsa".
Los audios, que solo han podido ser escuchados por el extesorero, están desaparecidos.
También testificará el excompañero de celda de Bárcenas en Soto del Real. Según el escrito de acusación podría haber sido un "colaborador" que se acercaba "constantemente" al extesorero y después obtuvo "de forma sorprendentemente rápida permisos penitenciarios" y el tercer grado penitenciario.