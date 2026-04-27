Willy Bárcenas, Sáenz de Santamaría y Arenas arrancan la tercera semana del juicio del caso Kitchen

En octubre de 2013 Luis Bárcenas estaba en prisión preventiva en Soto del Real (Madrid). Ya se había producido su declaración ante el juez del caso Gürtel. En ese momento, el objetivo del presunto operativo parapolicial para espiar a la familia y sustraer documentos comprometedores para el PP en su poder se centró la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, y su hijo Guillermo Bárcenas, conocido como Willy.

El joven, integrante de una banda musical, actor y compositor, es el tercer perjudicado por el caso Kitchen, y ejerce junto a sus padres la acusación particular. Este lunes escucharemos su testimonio, que se centrará, entre otras cosas, en lo que sucedió en el domicilio familiar el 23 de octubre de ese año, cuando el operativo estaba, presuntamente, a pleno rendimiento.

Un sacerdote se cuela en el domicilio de los Bárcenas Ese miércoles se presentó, en torno a las cinco y media, un hombre vestido de sacerdote que dijo pertenecer a instituciones penitenciarias y traer información sobre la situación del extesorero. Estaban en la casa la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, su hijo, Guillermo y una empleada de servicio doméstico. Detienen a un hombre tras entrar con una pistola en casa de Luis Bárcenas y maniatar a su familia Su indumentaria, camisa negra y alzacuellos blanco, ayudó en el engaño, y logró entrar en el domicilio. Después, tras ganarse la confianza de la familia, sacó un revólver de su maletín y maniató a los tres moradores de la vivienda. Su objetivo, dijo, era obtener documentación “que pudiera hundir al gobierno”. Según la acusación buscaba dispositivos digitales de almacenamiento y documentación que tuvieran en el domicilio. La situación se tornó "extremadamente violenta" según los demandantes, pero el hijo del extesorero consiguió zafarse de sus ataduras y neutralizó al secuestrador. El asaltante, un hombre de 63 años con antecedentes penales por tenencia de drogas y robo con fuerza, fue condenado a 22 años de prisión por los delitos de amenazas, tenencia ilícita de armas y lesiones. Falleció hace cuatro años, cuando ya disfrutaba del tercer grado penitenciario. Condenado a 22 años de cárcel el hombre que asaltó la casa de Bárcenas vestido de cura En opinión de los Bárcenas, no actuó solo. Todo estaba "demasiado orquestado, demasiado planeado" y en el momento en que Guillermo Bárcenas consiguió inmovilizarle apareció en el domicilio el exchófer, Sergio Ríos, que estaba fuera de su horario de trabajo. Este lunes el hijo de los Bárcenas repasará este episodio ante el tribunal del caso Kitchen.