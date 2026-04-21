Claves de la declaración de Luis Bárcenas en el juicio del caso Kitchen: "M.R. era Mariano Rajoy"

Esta semana ha llegado el punto álgido en el desarrollo del juicio por el caso Kitchen, con la declaración del principal perjudicado en la trama: Luis Bárcenas, extesorero de PP. Se investiga si el Ministerio del Interior montó un presunto operativo parapolicial, pagado con fondos reservados, para espiar a Bárcenas y robarle documentación comprometedora para el partido.

Durante la investigación del caso Gürtel, hace trece años, Bárcenas advirtió que iba a "tirar de la manta". Este lunes lo repitió en lo que podría ser el spin off de esa trama. La Kitchen, según Bárcenas, tuvo origen en PP de ahí pasó al Ministerio del Interior: "Yo sé que esta operación se inicia por los responsables del partido ese momento y luego tiene un traslado a la parte digamos relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior. Pero empieza en el partido", dijo Bárcenas. Fue una de las claves de su declaración.

Según Bárcenas, la trama nació en el PP Por primera vez el extesorero de los populares apuntó, en sede judicial, directamente al cuartel general de los populares. Bárcenas dijo que la dirección del PP no solo estaba al corriente de la trama Kitchen, sino que la promovió. Y le puso fecha: el 15 de julio de 2013, fecha en que declaró sobre la trama Gürtel, del que era el principal acusado. A partir de ese momento, relató, cambió incluso el trato que le proporcionaban en Soto del Real, cárcel donde cumplía prisión provisional. Bárcenas insinuó que en el banquillo no están todos los que son. De hecho, se quejó de que García Castellón no hiciese una conexión política y perimetrase el caso en el Ministerio del Interior.

Tres grabaciones, una con Mariano Rajoy En su declaración el extesorero lo dijo de forma meridiana: "MR era Mariano Rajoy". Y de "MR" tenía una grabación en la que le informaba de la contabilidad "extracontable" del PP con una fotocopia del saldo existente que, según Bárcenas, Rajoy destruyó ante sus propios ojos en una trituradora de papel. Bárcenas también entregó al presidente un sobre con lo que quedaba en el saldo de esa "contabilidad". Bárcenas confirma que "M.R." era Rajoy y que encargó "destruir un audio cortito" con él y otro sobre la "contabilidad extracontable" del PP Según el extesorero, el segundo audio era otra conversación sobre esa contabilidad "extracontable" con Javier Arenas. Y el tercero era del propio extesorero, explicando el funcionamiento de esa contabilidad en B. El objetivo de Bárcenas, tal como dijo en el juicio, era dejar constancia de que el asunto era "conocido por las altas instancias del partido". Esos audios, sin embargo, sólo los ha escuchado Bárcenas. Porque la grabación de la nube desapareció. Bárcenas le encargó a un recluso, experto en informática, que la destruyera. Sin embargo le detuvieron antes de que tuviera acceso a ella. La segunda copia, el pendrive, fue, según el extesorero, robada por la trama.

Los documentos sobre la presunta financiación irregular del PP Junto a los audios desaparecieron del estudio de la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, documentos que había dejado allí el extesorero en varias cajas que trasladó el chófer de la familia desde la sede del PP. Esos documentos, según el extesorero, hablaban de la financiación irregular de campañas del PP. Bárcenas relató que le ofrecieron anular el caso Gürtel, a cambio de una importante suma de dinero, a través del testimonio de tres policías. Entre ellos el excomisario Villarejo, también acusado en este juicio y para el que la Fiscalía pide 19 años de prisión.

El maltrato en prisión Bárcenas denunció, como ya había hecho, una persecución "tremenda y permanente cuando estaba en prisión". Sus primeros 18 días en Soto del Real transcurrieron plácidamente, según el extesorero, que se sintió bien tratado por la dirección de la cárcel. Recibió además varias visitas. Incluidas las de abogados vinculados con el partido que le ofrecieron dinero a cambio de modificar los papeles para "crear confusión" o le amenazaron con la entrada en prisión de su mujer si él declaraba ante el juez en el sentido en que lo hizo. A partir de su declaración ante el instructor de la Gürtel, contó, cambió de forma radical el trato que le otorgaron en prisión. El extesorero denunció varios episodios, incluso de maltrato físico, y consideró que fue espiado, perseguido y humillado en varias ocasiones.

Sergio Ríos, de "chico para todo" a centro de la trama El exchófer de la familia Bárcenas es una figura clave dentro de la trama. Presuntamente espió e incluso sustrajo material a sus jefes y cobró por ello a cuenta de los fondos reservados. Sergio Ríos tuvo acceso a los Bárcenas, a sus inmuebles, a los teléfonos móviles y los documentos, pero también al corazón de la trama. Llegó a la familia tras ser recomendado por un trabajador de la seguridad del PP y Bárcenas confió en él para todo. Hasta que su mujer, Rosalía Iglesias, notó un comportamiento extraño, ya con el extesorero en prisión, y prescindieron de sus servicios. Arranca el juicio del caso Kitchen, el presunto espionaje a Bárcenas que lleva al banquillo a la cúpula de Interior de Rajoy Noemí San Juan

Un espionaje "de película" Luis Bárcenas conoció el operativo que se había desarrollado en torno a su familia dos años después, tras una charla con un periodista que le mostró las pruebas del espionaje y de los documentos personales, suyos, que obraban en poder de la policía sin que él lo supiera. Al principio, relató, no podía creerlo: "A mí me sonaba a chino, no me lo podía creer", dijo el extesorero, hasta que el periodista le ofreció datos adicionales que según Bárcenas dieron "credibilidad" a lo que contaba.