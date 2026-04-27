Jordi Pujol comparece ante la Audiencia Nacional para que resuelva si lo exime por demencia

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol está citado este lunes para acudir presencialmente ante la Audiencia Nacional que juzga a su familia por presunto enriquecimiento ilegal y por la fortuna oculta en Andorra. El tribunal va a decidir si está en condiciones de declarar y afrontar el proceso penal o por el contrario decide eximirlo y archivar la causa una vez lo examine un médico forense.

Pujol, que hasta ahora ha podido seguir el juicio de forma telemática, ha sido citado a las 9:30 horas para que lo explore el forense de la Audiencia Nacional en su sede de San Fernando de Henares (Madrid), antes de que se inicie el turno de declaraciones de los acusados, que empieza precisamente con su interrogatorio.

Tras el examen forense, el tribunal, que preside el magistrado Ricardo De Prada, resolverá si Jordi Pujol, de 95 años y aquejado de un deterioro cognitivo que el pasado mes de noviembre acreditaron los médicos forenses, está en condiciones de afrontar el juicio o, por el contrario, se debe archivar la causa contra él por "demencia sobrevenida".

La defensa de Pujol va a aportar al tribunal tres informes con los que su defensa busca demostrar que no se encuentra en condiciones de someterse a un juicio.

En el caso de que la sala acuerde sacarlo del juicio, Pujol podrá abandonar la Audiencia Nacional, sin responsabilidad penal alguna, y dará comienzo a partir de las 10 la ronda de interrogatorios de los acusados, que previsiblemente se iniciará con la declaración de su hijo mayor, Jordi, quien según la Fiscalía gestionaba el cobro de comisiones ilegales de empresarios y el patrimonio familiar. Los miembros del tribunal ordenaron, asimismo, las declaraciones del resto de los acusados entre los que se encuentran Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta y Mireia.

Si la sala acordara que el juicio contra el expresidente de la Generalitat debe seguir adelante, la sesión se iniciaría este mismo lunes con su interrogatorio, en el que podría acogerse a su derecho a no declarar o a contestar solo a parte de las preguntas que se le planteen.

El objetivo, "comprobar" su salud sin "estigmatizar" La decisión del tribunal de obligar a Pujol a desplazarse a la Audiencia Nacional para decidir si declara ha desatado una lluvia de críticas entre los partidos independentistas —tanto Junts como ERC lo han calificado de "escarnio"— y ha motivado una insólita intervención del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para pedir "sentido común" a la Audiencia Nacional. El presidente de la sala justificó su decisión ante los abogados en la sesión del pasado viernes, con el argumento de que su propósito no es "estigmatizar" al expresidente catalán, sino comprobar personalmente si está en condiciones de ser juzgado y evitar prejuicios que hagan "caer en el edadismo". La defensa de Jordi Pujol, para quien la Fiscalía pide 9 años de cárcel al considerar corrupto el origen de los fondos que la familia tenía ocultos en Andorra, ya planteó que el tribunal lo exculpara el pasado mes de noviembre, al inicio del juicio, apenas días después de estar hospitalizado por una neumonía.