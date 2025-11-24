Quién es quién en el caso Pujol: el expresidente catalán, sus siete hijos y diez empresarios, a juicio

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y sus siete hijos se sentarán en el banquillo a partir de este 24 de noviembre acusados de pertenecer a una organización criminal y de blanquear una importante fortuna que habrían obtenido de forma ilícita y desviado al extranjero, principalmente a Andorra. Es uno de los juicios más esperados de la última década, que se celebrará en la Audiencia Nacional. Llevaba pendiente desde que el juez José de la Mata terminó su instrucción en 2021, pero la estrategia de defensa de la familia logró dilatarlo hasta ahora.

La familia Pujol se enfrenta a penas que van desde los ocho hasta los 29 años de prisión, siendo nueve los que la Fiscalía pide para el también expresidente de CDC. Además, hay acusados una decena de empresarios que habrían contribuido a blanquear su fortuna a través de las sociedades instrumentales que gestionaban Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor del 'expresident', y su entonces mujer, Mercé Gironès. Estos empresarios se enfrentan a penas de cinco años.

Aquí, repasamos quién es quién en la organización:

Los líderes: Jordi Pujol Soley y Marta Ferrusola La Fiscalía establece tres niveles en la organización. A la cabeza están Jordi Pujol Soley y su mujer, Marta Ferrusola, ya fallecida. El Ministerio Público dice que ellos "dirigían la actuación de ocultación y afloramiento del dinero". Jordi Pujol rigió Cataluña durante 23 años, entre 1980 y 2003, pero perdió el reconocimiento de 'molt honorable president' en 2014, cuando se vio obligado a confesar la existencia de su fortuna oculta en el extranjero durante 30 años: dijo que eran 140 millones de pesetas en dólares que procedían de una herencia de su padre y que nunca "encontró el momento" para regularizar. Pero para entonces, su primogénito ya estaba siendo investigado a raíz de una denuncia previa de su expareja relativa a las "grandes cantidades de dinero en efectivo" que éste introducía desde Andorra. El juez instructor del caso, José de la Mata, no encontró "indicios sólidos" de la existencia de dicha herencia y decidió investigar el origen de su fortuna. La Fiscalía solicita para él una pena de nueve años de prisión por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales, aunque la Abogacía del Estado no pide condena alguna para Pujol, que dejó de ser 'molt honorable president' en 2014 tras confesar las irregularidades en su patrimonio. Su defensa insiste en que su enorme patrimonio viene de la herencia de su padre, Florenci Pujol, que fue un importante banquero. Respecto a Marta Ferrusola, la causa se archivó en 2021 por motivos de salud, dada la demencia que padecía la esposa del 'expresident', que falleció en 2024. Respecto al papel que tendría en la organización criminal, la UDEF rescató una carta firmada por ella en 1995 y que refleja que utilizaba para sí misma el nombre en clave de 'la madre superiora de la congregación' para ordenar los traspasos de sus cuentas en Andorra.

Los gestores: Jordi Pujol hijo, Josep y Mercé Gironès En un segundo nivel, la Fiscalía sitúa principalmente a Jordi Pujol Ferrusola y a su exmujer Mercé Gironès, que gestionaban presuntamente los beneficios de la actividad a través de múltiples sociedades instrumentales a su nombre. Eran empresas ficticias, con las que fingían prestar servicios a los empresarios que les aportaban importantes sumas de dinero y así blanquearlo. Jordi Pujol Ferrusola es para el Ministerio Público quien "asumió la dirección de toda la estrategia y la recepción y distribución de las cantidades ilícitas" y, por tanto, es el que más petición de cárcel afronta, 29 años, por los delitos de asociación ilícita, falsedad documental, blanqueo de capitales, frustración de la ejecución y delitos fiscales relativos a los ejercicios de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2012. Pujol Ferrusola ya ha pisado la cárcel (Soto del Real, en Madrid), de forma preventiva en 2017. Si su madre era la 'madre superiora', el primogénito del clan era el 'capellán de la parroquia', que asumió la dirección de toda la estrategia, así como de la recepción y distribución de las cantidades ilícitas entre sus padres y hermanos. Para Mercé Gironès, el Ministerio Público solicita 17 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita, falsedad documental, blanqueo de capitales, frustración de la ejecución, y delito fiscal correspondiente al ejercicio de 2012. En su escrito de defensa, con el que pidió su absolución, alegó que "se dedicó a la casa y al cuidado y educación de sus hijos en el seno de un matrimonio en el que su esposo desarrollaba actividades profesionales". En este nivel, gestionando los beneficios de la presunta actividad ilícita, estaba también Josep Pujol Ferrusola, a quien se le atribuyen los delitos de asociación ilícita, blanqueamiento de capitales, falsedad documental y un delito fiscal relativo al ejercicio de 2010. La Fiscalía pide para él una condena de 14 años.

Los otros cinco hijos de Pujol: beneficiarios directos y conscientes En el tercer nivel del caso están los otros cinco hijos del matrimonio Pujol Ferrusola: Marta, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer. La Fiscalía sostiene que "se beneficiaron de forma consciente y directa" del resultado de las actividades ilícitas de los anteriormente citados y "coadyuvaron" a ocultarlas. Oriol fue nombrado secretario de Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat cuando su padre todavía era 'president', y fue diputado autonómico entre 2003 y 2014, antes de ser designado como secretario general de CDC (2012-2013). En 2019, fue condenado a dos años y medio de cárcel por cobrar comisiones a cambio de favorecer a empresarios en el caso de las ITV, por lo que pasó dos meses en prisión. Para ellos cinco, la Fiscalía pide una pena de ocho años de cárcel por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales.