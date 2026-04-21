La Audiencia Nacional cita a Pujol el lunes para declarar en persona sobre el origen de su fortuna

La Audiencia Nacional ha citado al expresidente catalán Jordi Pujol para que acuda a declarar presencialmente el próximo lunes en el juicio que se desarrolla contra él y sus hijos por las dudas sobre el origen de la fortuna familiar y el dinero que habrían ocultado en Andorra, aunque antes de la vista volverá a ser examinado por un médico forense para determinar si su estado de salud le supone algún tipo de limitación para participar en el procedimiento en marcha.

La defensa de Pujol sostiene que la mala salud del expresidente, de 95 años, le impide comparecer en el juicio. El tribunal acordó que pudiese seguir las vistas previas de forma telemática y su situación se volviese a examinarse en una nueva ocasión, en este caso con motivo del inicio de las declaraciones de los principales acusados.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha formalizado con una citación el inicio de esta nueva fase. El documento, al que ha tenido acceso RTVE, recoge que Jordi Pujol será el primero en declarar a partir de las 10.00 horas, aunque le cita media hora antes, a las 9.30 horas, para ser reconocido por un médico. A este efecto, insta a sus abogados a presentar entonces los documentos que estimen conveniente para acreditar su estado.