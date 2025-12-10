La Audiencia Nacional acepta que testifiquen Villarejo y agentes de la "policía patriótica" en el caso Pujol

La sala de la Audiencia Nacional que juzga al expresidente catalán Jordi Pujol y a sus siete hijos por el origen de la fortuna oculta en Andorra resolverá en sentencia sobre la nulidad del caso Pujol que plantean las defensas, aunque ha aceptado in extremis que declaren como testigos el comisario jubilado José Manuel Villarejo y otros cuatro miembros de la llamada "policía patriótica".

En la causa, que también juzga a una decena de empresarios, la sala ha resuelto este miércoles, en la cuarta sesión del juicio, las cuestiones previas alegadas por las defensas, que pidieron la nulidad de la causa por la Operación Cataluña y la prescripción de buena parte de los delitos.

El tribunal ha aducido que no puede resolver acerca de la nulidad porque es una cuestión que requiere un "examen profundo" debidamente "contextualizado", pero para analizarla ha aceptado finalmente que declaren los agentes de la "policía patriótica", testifical que en su día rechazó.

Los jueces ven "llamativos" los argumentos El tribunal que juzga a la familia Pujol ha aceptado "muy condicionadamente" que testifiquen cinco policías relacionados con la llamada Operación Cataluña según ha expresado el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada. Además de Villarejo, ante el tribunal comparecerán Eugenio Pino, director adjunto de la Policía con el Gobierno de Mariano Rajoy y que fue condenado por revelar secretos de Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresident, al entregar a la unidad de la UDEF que investigaba a la familia un lápiz de memoria con información robada. El Supremo condena al exdirector de la Policía, Eugenio Pino, por revelar secretos de los Pujol en un 'pendrive' Los otros tres testigos son los inspectores Bonifacio Diez y Celestino Barroso y el excomisario jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas, a quienes los expropietarios de la Banca Privada d'Andorra (Barcelona) señalan por coaccionarles para que entregaran información financiera de los Pujol. A raíz de esas testificales, el tribunal ha adelantado que decidirá en sentencia sobre la validez de determinada información incorporada en la causa, que las defensas consideran que procede del "pendrive" por el que fue condenado Pino. La sala ha explicado que ha decidido a última hora citar a la "policía patriótica" porque los argumentos esgrimidos por las defensas le parecen "llamativos cuanto menos", pero ha advertido de que se ceñirá a aquellas cuestiones que son "esenciales" para la causa y que todos ellos declararán en la misma sesión, por lo que no aceptará "un proceso (sobre la Operación Cataluña) dentro del proceso".