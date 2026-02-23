La no declaración de Vicky Álvarez, la examante de Jordi Pujol Ferrusola

El caso Pujol aparece y desaparece del foco mediático como Houdini. Pero con el humor de Juan Tamariz.

Cuando te estás preparando para el testigo estrella que te rescatará del tedio de numerosas sesiones técnicas, renuncia a él el abogado que la propuso para declarar. En plata: Oriol Rusca, abogado de Mercè Gironès, exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, había propuesto como testigo de la defensa a Vicky Álvarez, la examante que denunció al primogénito en 2012 por supuestamente llevar bolsas con efectivo a Andorra.

La convencieron agentes de la mal llamada Policía patriótica (luego explico). Y ella iba a comparecer este lunes. El letrado pensaba que Vicky podía desvincular a su clienta de los supuestos tejemanejes del exesposo en Andorra. Además, Gironès ni siquiera figura en la supuesta "deixa de l’avi" Florenci. Pero al final pidió renunciar. Entre otras razones, teniendo en cuenta que Mercè Gironès está pasando desapercibida para las acusaciones. Vaya, como casi todos los acusados menos Jordi Pujol Ferrusola.

El abogado de Oriol Pujol, Francesc Sánchez, dijo en una de las primeras sesiones que los "servicios" de Vicky se pagaron con fondos reservados. Nos quedaremos con la duda de qué habría dicho: ¿le daban un sueldo? Nadie se lo ha podido preguntar en sede judicial.

Para la reflexión. Los escritos de acusación inician su relato con el pantallazo del 7 de julio de 2014 que publicó el diario El Mundo, el de las cuentas bancarias de Marta Ferrusola y 4 hijos. No con la declaración de Vicky. ¿Era una prueba nula por haber sido creada con fondos reservados?, comentamos en la calle con unos abogados amigos.

Supimos el viernes que Vicky no declararía. Y no nos engañemos, tras las cámaras, la inmensa mayoría de partes presentes, también las acusaciones, celebran su incomparecencia. Ella es lo que se conoce como un testigo incómodo. Según me comentaba un letrado a la entrada de la Audiencia, en la plaza Villa de París, ella es una bomba de relojería. Según otro, una daga de doble filo.

Aun así, era el momento de reemprender el contacto directo con el juicio. Ha llovido mucho (y en esta ocasión no es solo una figura retórica) desde que comenzó el 24 de noviembre. Así que hemos mantenido la decisión de venir a Madrid. De tomar el pulso con el pulgar, sin tecnología mediante. Lo hemos intentado.

Sin Vicky Álvarez, la sesión no ha tenido el mismo interés Sin Vicky Álvarez la jornada 17 del juicio, que muy poco a poco está llegando al ecuador del calendario, no ha tenido el mismo interés. Miren lo que llevamos escrito para explicar que no ha declarado y por qué. No me malinterpreten los testigos de hoy. Los hemos escuchado todo lo atentamente que hemos podido desde la sala de prensa de la sede en Madrid de la Audiencia Nacional. Nosotros llamamos a esa sala el "zulo", porque está en el subterráneo menos 2 de ese edificio de cristales tan bonito que utilizamos de fondo para hacer los directos. Planta -2. Al lado de donde, el 2 de noviembre de 2017, los detenidos por el procés esperaban sin comer que la juez Carmen Lamela les enviara a prisión provisional. Como así pasó. Lo de las declaraciones por videoconferencia… De verdad que hay momentos en que nos obligan a evadirnos sin remedio. El cielo está precioso ahí fuera pero ¿dónde está el testigo? A veces no se oye, o no se ve al testigo, o está fuera de foco o fuera de cuadro, o la decoración es fantástica. "Ese testigo tiene una corbata preciosa". ¿Se la ha quitado o se ha olvidado ponérsela? Comentamos entre risas en el zulo. Y Maria Núria Revetlle (Catalunya Ràdio) lo inmortaliza. La mayoría de testigos que han declarado hoy eran empresarios. La Fiscalía dice que Jordi Pujol Ferrusola tenía empresas que eran meras sociedades pantalla porque facturaban por trabajos no realizados. Si solo oyes a los testigos de hoy sacas la conclusión de que no es así. Han defendido vehementemente que era un buen conseguidor de inversores, de socios. Jordi Pujol está en condiciones de declarar: "El juicio va a continuar con su presencia" Isabel Palacios Y cobrar por intermediar (así, sin adjetivos) no es delito. Un declarante apuntaba que nunca se le regaló nada al hijo del president. Otro de ellos incluso ha recalcado que ser hijo de un famoso no debe presuponer que no esté capacitado profesionalmente. Es un debate interesante y desquiciante. ¿Influye el apellido de los progenitores en los trabajos que consiguen los hijos? Denle vueltas. Otro testigo ha abonado la teoría de que Jordi Pujol Ferrusola usaba cuentas bancarias andorranas de terceros, sin su consentimiento, para operar en el principado. Y es que lo del sistema bancario en Andorra en la época de la que estamos hablando es arena de otro costal.