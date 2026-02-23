El judici als Pujol arriba a l'equador amb la declaració de la cúpula de la 'policia patriòtica'
- El procés a l’Audiència Nacional afronta una setmana clau amb noves compareixences de comandaments policials vinculats a l’‘Operació Catalunya’
- Les defenses volen demostrar possibles irregularitats en l’origen de la investigació contra la família Pujol Ferrusola
El judici a l’Audiència Nacional sobre la presumpta corrupció econòmica i política de la família Pujol Ferrusola entra aquesta setmana en una de les fases més rellevants. Després de mesos de sessions amb testimonis vinculats a l’entorn empresarial dels acusats, el focus es desplaça ara cap als cossos policials que van impulsar la investigació.
Entre dimarts i dijous estan previstes les declaracions de diversos comandaments de la coneguda com a ‘policia patriòtica’, vinculada a l’anomenada ‘Operació Catalunya’, una estratègia policial per investigar figures del sobiranisme i l’entorn de l’expresident.
Per dilluns, es manté la declaració de diversos empresaris, assessors fiscals i l’empresari i exdirigent del PP Marcelino Oreja, mentre que altres testimonis inicialment previstos han estat retirats a petició de les defenses.
Una de les declaracions prevista més esperada era el testimoni de Vitoria Álvarez, exparella de Jordi Pujol Ferrusola, que va ser la delatora inicial de les suposades corrupteles de la família Pujol a la Policia Nacional. No obstant això, no declararà perquè l'única part que l'havia demanat, la defensa de Mercè Gironès, exesposa de Jordi Pujol Ferrusola, finalment hi ha renunciat. També ha renunciat i, per tant, tampoc declararà, al testimoni de Jordi Pujol Gironès, fill de Gironès i de Jordi Pujol Ferrusola.
Declaracions clau de la ‘policia patriòtica’
Dimarts és el dia amb més espectació. A banda dels comandaments policials, el tribunal ha citat com a testimonis l’actual conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i l’exconseller de Medi Ambient Salvador Milà. Tots dos hauran de donar explicacions sobre permisos vinculats a abocadors en els quals hauria invertit Jordi Pujol Ferrusola.
Entre els testimonis més destacats hi ha l’excomissari José Manuel Villarejo, l’exdirector adjunt operatiu Eugenio Pino i el responsable d’Afers Interns Marcelino Martín-Blas. Tots ells hauran de respondre sobre el paper que van jugar en la investigació dels comptes familiars a Andorra.
Dijous també declararan altres inspectors i policies implicats en les diligències, així com l’instructor de la UDEF que va dirigir la causa policial contra els Pujol.
Les defenses busquen desacreditar la investigació
Les defenses dels acusats sostenen que la investigació està viciada per presumptes pràctiques irregulars dels comandaments policials, motiu pel qual van demanar la compareixença d’aquests responsables. El tribunal va acceptar aquestes peticions, fet que converteix aquesta setmana en clau per a l’estratègia de les defenses.
El tribunal no descarta que algunes sessions s’allarguin fins a la tarda davant el volum de testimonis i la complexitat de les declaracions previstes.