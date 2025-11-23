Cronologia del cas Pujol: la confessió que va originar un terratrèmol a la política catalana
- Va sacsejar la política catalana i espanyola: posant sota sospita el patrimoni acumulat per la família durant dècades
- La instrucció, extensa i complexa, va incorporar noves peces i línies d’investigació a mesura que avançaven les diligències
- El cas ha tingut un impacte en la percepció pública de l'expresident, figura central del catalanisme polític
El cas Pujol és una de les causes judicials més extenses i mediàtiques de les darreres dècades, amb l’origen i la gestió de la fortuna familiar en el centre de la investigació. Un cas que ha portat tots els membres del clan familiar a declarar davant la justícia i que ha posat en qüestió el llegat polític de l’expresident Jordi Pujol. Aquí es recull una cronologia recollida per RTVE des que va començar:
Victoria Álvarez, exparella de Jordi Pujol Ferrusola, denuncia els viatges d’ambdós a Andorra amb motxilles plenes de bitllets durant diversos anys.
Jordi Pujol reconeix haver amagat a Hisenda durant 34 anys diners a l’estranger procedents del seu pare i demana perdó.
Manos Limpias denuncia Pujol per suborn, malversació, tràfic d’influències, delicte fiscal, falsedat i blanqueig, i la seva dona Marta com a còmplice.
L’expresident renuncia a tots els seus càrrecs a CiU i CDC i a la pensió vitalícia de 82.000 euros anuals.
El jutjat número 31 de Barcelona obre diligències prèvies. La Fiscalia sol·licita comissions rogatòries a Andorra i Suïssa sobre suposats comptes familiars.
Pujol compareix al Parlament i defensa que no va cometre actes corruptes.
La jutgessa imputa l’expresident, la seva dona Marta Ferrusola i tres fills per frau fiscal i blanqueig.
Pujol admet no tenir documentació que acrediti l’origen de la seva fortuna i relativitza la carta del seu pare per no estar signada.
La justícia andorrana bloqueja els comptes de Jordi Pujol Ferrusola en sis entitats del Principat.
Comissió d’investigació al Parlament: Pujol i la seva dona es neguen a aclarir la fortuna; la seva filla Marta admet contractes com a arquitecta, altres fills desvinculen els seus negocis.
Reconeix que l’herència familiar es va invertir en “làmines financeres” opaques que van generar 8 milions repartits entre mare i fills.
Fiscalia demana que la causa passi a l’Audiència Nacional, on també s’investiga el seu primogènit.
La jutgessa de Barcelona s’inhibeix de la causa a favor de l’Audiència Nacional.
El jutge De la Mata inicia una ronda d’interrogatoris als implicats.
L’expresident manté la versió de l’herència i queda en llibertat sense mesures cautelars.
Pujol Ferrusola exculpa al seu pare: "Estava al marge dels meus negocis"
De la Mata retira el passaport a Jordi fill i li exigeix comparèixer setmanalment per una possible mentida sobre l’origen dels fons.
Marta, Mireia i Oriol Pujol, citats a declarar a l’Audiència Nacional com a investigats per blanqueig
L’Ajuntament de Barcelona retira la Medalla d’Or a l’expresident.
El jutge Pedraz apunta que les inversions d’Oleguer Pujol procedeixen de la mateixa font que les dels seus germans i s’inhibeix a favor de De la Mata.
Després d’interrogar-lo, De la Mata deixa Oleguer en llibertat.
Es cita com a investigat Oriol Pujol, l’únic fill que fins aleshores no estava imputat.
El jutge demana investigar Eugenio Pino per un pendrive, encara que després s’anul·la com a prova pel seu possible origen il·lícit.
Jordi Pujol fill és enviat a presó sense fiança per ocultar 30 milions mentre ja estava investigat.
La UDEF xifra el “benefici no justificat” dels Pujol en 69 milions d’euros. Es dona a conèixer un manuscrit on Marta Ferrusola es fa dir “mare superiora”.
L’Audiència concedeix la llibertat sota fiança de 3 milions a Jordi Pujol fill.
Es redueix la fiança a 500.000 € i Jordi Pujol Ferrusola surt de presó
Comissió rogatòria de Suïssa: s’informa de dos comptes de Jordi Pujol Ferrusola que sumaven 25,9 milions d’euros.
L’Agència Tributària envia un informe: va defraudar 885.651 € l’any 2000 (prescrit) i podria haver defraudat fins a 10,4 milions entre 2003 i 2012.
El jutge De la Mata proposa jutjar l’expresident, la seva dona i els seus set fills per organització criminal i enriquiment il·lícit.
Eugenio Pino és absolt pel pendrive dels Pujol.
La Sala Penal ratifica l’ordre d’investigació per a gairebé tots els implicats, amb algunes excepcions.
La Fiscalia demana 9 anys per a Pujol i fins a 29 per als seus fills; s’arxiva la causa contra Marta Ferrusola per motius de salut.
L’Advocacia de l’Estat retira la seva acusació contra Pujol i demana 25 anys pel seu primogènit.
El jutge Pedraz obre judici oral contra Jordi Pujol i els seus set fills per associació il·lícita, blanqueig i delicte fiscal.
Jordi Pujol Soley sol·licita la seva absolució, al·legant que mai va torçar la seva dignitat per diners.
La família dona per fet que Hisenda els retornarà 1,7 milions després de la sentència europea contra el “model 720”.
El TSJ de Madrid condemna Eugenio Pino a 1 any per revelació de secrets amb un pendrive.
Josep Pujol Ferrusola declara que podria admetre la seva culpabilitat si això exonera el seu pare.
Pujol, de 92 anys, pateix un ictus i és intervingut.
El jutge Pedraz arxiva la causa contra Oleguer Pujol nou anys després de la seva detenció; després es confirma.
Mor Marta Ferrusola als 89 anys
L’Audiència Nacional fixa el judici del 10 de novembre de 2025 al 23 d’abril de 2026.
Podemos es retira com a acusació, on demanava fins a 54 anys de presó.
El Tribunal Suprem confirma la condemna d’un any a Eugenio Pino per revelar secrets dels Pujol a partir d’un pendrive.
Jordi Pujol pateix una pneumònia lleu i ingressa en un hospital de Barcelona. Pujol Rep l'alta una setmana més tard. La seva defensa sol·licita comparèixer per videotrucada al judici. El tribunal el cita abans de l’inici del judici per avaluar el seu estat de salut després de sol·licitar els informes dels metges forenses.