On i quan serà el judici del cas Pujol? Qui són els acusats?
- L'inici del judici està previst aquest dilluns 24 de nombre a l'Audiència Nacional i s'allargarà 42 sessions fins al maig
- El tribunal ha citat a l'expresident prèviament i de manera telemàtica per avaluar el seu estat de salut i decidir si se'l pot jutjar
La setmana abans del judici contra la família Pujol i la seva fortuna oculta obria diversos escenaris després que l'expresident de la Generalitat fos ingressat en un centre sanitari de Barcelona per una pneumònia. A tres dies de la data d'inici del judici rebia l'alta i el jutge el cita prèviament per comprovar el seu estat de salut. Així i tot, està previst que l'Audiència Nacional celebri el judici oral a la seu del Tribunal a Madrid, situada A San Fernando de Henares. Les 42 sessions es duran a terme entre el 24 de novembre de 2025 i el 14 de maig de 2026, en un procés que s’allargarà durant més de set mesos.
Encara no s'ha concretat el calendari de declaracions dels principals acusats, entre els quals destaquen Jordi Pujol, els seus set fills i fins a 10 empresaris que també s’asseuran al banc dels acusats. Si bé, s'han determinat algunes dates per la declaració de testimonis.
Una dècada d’investigació
11 anys després de la confessió de l'expresident de la Generalitat i que s'obrís la causa, el Tribunal examinarà si l’expresident de la Generalitat i el seu entorn familiar van acumular una fortuna il·lícita aprofitant la seva posició institucional. Segons la instrucció, els Pujol haurien actuat com una organització criminal amb una estructura jeràrquica i continuïtat en el temps, movent capitals a l’estranger des de 1992 fins al tancament de diverses fundacions familiars l’any 2014.
La investigació sosté que el patrimoni familiar estaria directament vinculat a ingressos procedents d’activitats corruptes i a operacions de blanqueig de capitals dirigides principalment pel primogènit, Jordi Pujol Ferrusola.
Qui és qui...
...de la familia Pujol?
Jordi Pujol Soley
Expresident de la Generalitat de Catalunya (1980-2003)
Al juliol de 2014 va anunciar en un comunicat que la seva família havia regularitzat uns fons a l'estranger, i va demanar "perdó" per l'"error".
Jordi Pujol Ferrusola
El primogènit
Va crear un entramat societari internacional per blanquejar diners i mai ha justificat la fortuna familiar d'Andorra.
Mercè Gironès
Exdona de Jordi Pujol Ferrusola
Josep Pujol Ferrusola
Exdirectiu d'Indra, va ser l'últim a ser imputat per blanqueig. Es qüestiona la relació d'algunes de les seves empreses amb la contractació pública durant els governs del seu pare.
Pere, Oleguer, Oriol, Mireia i Marta Pujol Ferrusola
Altres germans acusats
...dels empresaris?
Francesc Robert Ribes, Bernardo Dominguez Cerecedes, Jose Barrigón Lafita, Gustavo Buesa Ibáñez, Josep Mayola Comadira, Alejandro Guerrero Kandler, Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Claverol, Josep Cornadó Mateu, Carlos Vilarrubi Carrió
10 empresaris
L'origen: una confessió el 2014
El cas va prendre una nova dimensió el juliol de 2014, quan l’expresident Pujol va reconèixer per carta que la seva esposa i els seus set fills havien mantingut ocults uns diners a l’estranger procedents d’una suposada herència del seu pare, Florenci Pujol. L’import, segons la seva versió, ascendia a 140 milions de pessetes, dipositats en entitats bancàries d’Andorra com Andbank i posteriorment la BPA.
La denúncia inicial de Manos Limpias i les investigacions del Jutjat d’Instrucció número 31 de Barcelona van derivar el cas cap a l’Audiència Nacional el 2015, a petició de la Fiscalia Anticorrupció. El ministeri públic considera que tota la família va actuar de manera coordinada en negocis i operacions de blanqueig que haurien generat un notable increment patrimonial.