Jordi Pujol, ingressat a una clínica de Barcelona per una pneumònia
- Està previst que el 24 de novembre comenci el judici a l'Audiència Nacional contra Pujol i els seus fills
- Fonts de la família asseguren que la voluntat de l'expresident de la Generalitat és declarar al judici, però des de Barcelona
Jordi Pujol es troba "estable" i "evoluciona positivament" després d'haver estat ingressat diumenge a la Clínica Sagrada Família de Barcelona per una pneumònia. Un dels seus fills, Oriol Pujol Ferrusola, ha explicat que l'expresident té la febre pràcticament desapareguda, però manté una insuficiència respiratòria derivada d'una infecció pulmonar "una mica aguda". Tot i el pronòstic favorable, Pujol continuarà hospitalitzat fins dijous.
Paral·lelament, l'informe forense encarregat per l’Audiència Nacional conclou que Jordi Pujol no està en condicions per ser jutjat. El document ha transcendit quan falta només una setmana per a la seva compareixença per videoconferència amb el tribunal, prevista just abans de l'inici del judici contra ell i els seus fills per diversos delictes de corrupció.
El tribunal vol examinar personalment el seu estat de salut, i també ha citat els metges forenses responsables de l'informe.
La malaltia de l'expresident arriba quan falta poc més d'una setmana pel judici contra ell i la seva família a l'Audiència Nacional, que està fixat pel 24 de novembre.
Un metge forense de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya va examinar aquesta setmana l'estat físic i mental de Pujol, que té 95 anys, per determinar si està capacitat per declarar en el judici i seguir el desenvolupament de la vista, que es preveu que duri uns 6 mesos. De fet, la família creu que l'estat de salut de l'expresident i la seva edat avançada és motiu suficient per justificar que no hagi d'anar personalment a Madrid per encarar el judici.
La decisió està en mans del tribunal qui amb els informes mèdics a la mà ha de valorar si l'estat de salut de Pujol és prou delicat per a eximir l'expresident de fer el viatge a Madrid i permetre-li declarar per videoconferència des de Barcelona.
Un judici llarg després de 10 anys d'investigació
La Fiscalia demana una condemna de 9 anys de presó per a Jordi Pujol pare, mentre que per als seus 7 fills sol·licita penes que oscil·len entre els 8 i els 29 anys de presó, així com multes milionàries, per delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, delictes contra la hisenda pública i frustració de l'execució.
La pena més alta que demana, de 29 anys d'internament, és pel fill gran, Jordi Pujol Ferrusola, contra qui l'Advocacia de l'Estat també dirigeix el focus de l'acusació. A continuació, ve Mercè Gironès, l'exdona de Pujol Ferrusola, per la qual es demanen 17 anys de presó. Per a Josep Pujol Ferrusola, la sol·licitud de pensa s'eleva a 14 anys de presó, i per als 5 fills restants, Pere, Oleguer, Oriol, Mireia i Marta, se situa en els 8 anys d'empresonament. En la causa també hi ha una desena d'empresaris implicats, que s'enfronten a una possible condemna de 5 anys de presó i al pagament de multes per valor de diversos milions d'euros.
Tot plegat es remunta al juliol de 2014 quan l'expresident català va fer pública una carta en la qual reconeixia que durant 34 anys havia mantingut diners a l'estranger sense declarar. Segons va explicar, procedien d'una herència del seu pare, Florenci Pujol. La confessió va provocar un gran impacte polític i social, i va trencar la imatge de referent moral que Pujol sempre havia intentat projectar des de la presidència de la Generalitat entre 1980 i 2003.
Sobre els motius de la confessió, hi ha qui sosté que va ser un intent de controlar el relat i avançar-se al que ja s'anava coent des d'uns mesos enrere. De fet, des de l'any 2012 hi havia hagut certs indicis, en forma de denúncies, informes i filtracions, que vinculaven Pujol i la seva família amb moviments de diners a Andorra i possibles pràctiques de blanqueig, que alguns vinculaven a la capacitat que tenia Pujol com a president d'atorgar subvencions i obres públiques a determinades empreses. En aquell moment també s'estaven investigant altres casos, dins del que es va anomenar políticament com la "trama del 3%", com ara l'escàndol que va afectar el Palau de la Música.
Segons van publicar diversos mitjans de comunicació, la decisió de confessar no hauria estat improvisada, sinó fruit d'una reunió familiar el 12 de juliol de 2014, que va comptar amb la presència de tota la família, advocats i un assessor fiscal. Ja aleshores, Pujol i els seus fills van contractar advocats especialitzats per preparar la seva defensa, preveient que el cas no seria merament mediàtic, sinó judicial.
Durant aquesta dècada que ha durat la instrucció, Pujol sempre ha defensat públicament que tot provenia de l’herència del seu pare. Una versió que el jutge instructor no es va creure perquè considera que no hi ha proves sòlides que avalin aquesta suposada herència, i apunta més aviat a un patró de suborns i relacions clientelars al llarg dels anys a l'entorn de la família.