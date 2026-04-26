Sabastian Sawe se convierte en el primer hombre en bajar de las dos horas en maratón tras una carrera histórica en Londres
- El atleta keniano ha establecido un nuevo récord del mundo con un tiempo de 1 hora, 59 minutos y 30 segundos
- La etíope Tigst Assefa bate el récord del mundo en una maratón solo para mujeres, con 2 horas, 15 minutos y 40 segundos
El atleta keniano Sabastian Sawe ha hecho historia este domingo en Londres al convertirse en el primer hombre en bajar de las dos horas en maratón estableciendo un nuevo récord del mundo con un tiempo de 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, superando la anterior plusmarca de Kelvin Kiptum quien tenía un registro de 2:00:35 en el maratón de Chicago en octubre de 2023.
de londres sirmo para que por cierto no sé si tendrá hoy en liza alguno de sus
atletas porque tiene varios atletas
que entrena. Estuvimos en Font Romeu haciendo un
stand de entrenamiento durante el verano y estaba
él..
ya viene
ahora sí ahora se da la salida de esta cuadra gésimo sexta edición de la
maratón
masculina y además trae consigo la maratón popular donde 59 mil
personas van a correr en el día de hoy.
Quizás en algo que cambie de cara al año que viene, en
algo que cambie puesto que buscan implementar, darle más salida, más
Sawe, que precedió en la línea de meta al etíope Yomif Kejelcha (1h59:41) y al ugandés Jacob Kiplimo (2h00:28), rebaja la marca que tenía su compatriota Kelvin Kiptum de 2:00.35 desde el 8 de octubre de 2023 en Chicago (Estados Unidos).
El deportista africano, de 31 años, defendió con éxito el triunfo logrado el año pasado en la capital británica tras completar una increíble carrera, convirtiéndose en el primer ser humano en bajar de las dos horas en un maratón oficial; en octubre de 2019 lo consiguió su compatriota Eliud Kipchoge en Viena (1:59:40), en el evento 'INEOS 1:59 Challenge', pero la marca no se validó por no tratarse de una prueba oficial de World Athletics, por contar con 'liebres' que se turnaban para mantener el ritmo y por entregarse bebidas en bicicleta, fuera de los puntos habituales de avituallamiento.
Sawe no fue el único capaz de rebajar este domingo esa marca mítica en el atletismo mundial, ya que el segundo clasificado, el etíope Yomif Kejelcha, logró entrar con un tiempo de 1:59:41 para firmar el mejor debut en la historia de la distancia. El ugandés Jacob Kiplimo, que hace un mes destrozaba el récord del mundo de medio maratón (57:20), también cruzó la meta mejorando la plusmarca anterior de los 42,195 kilómetros (2:00:28).
La etíope Assefa bate el récord mundial en una maratón solo para mujeres
La etíope Tigst Assefa se ha impuesto este domingo en el maratón de Londres tras batir su propio récord del mundo con un tiempo de 2 horas, 15 minutos y 40 segundos. Assefa logró el triunfo batiendo por diez segundos el récord del mundo en una prueba exclusivamente de mujeres, aunque lejos de la plusmarca mundial en carrera mixta, en poder de la keniana Ruth Chepngetich desde el maratón de Chicago de 2024.
Con ello, Assefa supera su propio récord en una carrera de esas condiciones, precisamente logrado hace un año en Londres. Las kenianas Hellen Obiri (2:15:53) y Joyciline Jepkosgei (2:15:55) completaron el podio este domingo.
La atleta africana ya poseía, con 2:15.50 desde el pasado 27 de abril de 2025 en la carrera en la capital inglesa, la mejor marca universal en un maratón solo para mujeres. En esta ocasión superó en la línea de meta a las kenianas Hellen Obiri (2h15:53) y Joyciline Jepkosgei (2h15:55).