Sabastian Sawe se convierte en el primer hombre en bajar de las dos horas en maratón tras una carrera histórica en Londres

El atleta keniano Sabastian Sawe ha hecho historia este domingo en Londres al convertirse en el primer hombre en bajar de las dos horas en maratón estableciendo un nuevo récord del mundo con un tiempo de 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, superando la anterior plusmarca de Kelvin Kiptum quien tenía un registro de 2:00:35 en el maratón de Chicago en octubre de 2023.

04.39 min Transcripción completa de londres sirmo para que por cierto no sé si tendrá hoy en liza alguno de sus atletas porque tiene varios atletas que entrena. Estuvimos en Font Romeu haciendo un stand de entrenamiento durante el verano y estaba él.. ya viene ahora sí ahora se da la salida de esta cuadra gésimo sexta edición de la maratón masculina y además trae consigo la maratón popular donde 59 mil personas van a correr en el día de hoy. Quizás en algo que cambie de cara al año que viene, en algo que cambie puesto que buscan implementar, darle más salida, más Resumen maratón de Londres

Sawe, que precedió en la línea de meta al etíope Yomif Kejelcha (1h59:41) y al ugandés Jacob Kiplimo (2h00:28), rebaja la marca que tenía su compatriota Kelvin Kiptum de 2:00.35 desde el 8 de octubre de 2023 en Chicago (Estados Unidos).

El deportista africano, de 31 años, defendió con éxito el triunfo logrado el año pasado en la capital británica tras completar una increíble carrera, convirtiéndose en el primer ser humano en bajar de las dos horas en un maratón oficial; en octubre de 2019 lo consiguió su compatriota Eliud Kipchoge en Viena (1:59:40), en el evento 'INEOS 1:59 Challenge', pero la marca no se validó por no tratarse de una prueba oficial de World Athletics, por contar con 'liebres' que se turnaban para mantener el ritmo y por entregarse bebidas en bicicleta, fuera de los puntos habituales de avituallamiento.

Sawe no fue el único capaz de rebajar este domingo esa marca mítica en el atletismo mundial, ya que el segundo clasificado, el etíope Yomif Kejelcha, logró entrar con un tiempo de 1:59:41 para firmar el mejor debut en la historia de la distancia. El ugandés Jacob Kiplimo, que hace un mes destrozaba el récord del mundo de medio maratón (57:20), también cruzó la meta mejorando la plusmarca anterior de los 42,195 kilómetros (2:00:28).