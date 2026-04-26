Guerra de Irán, última hora en directo | Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos en punto muerto
- El ministro de Exteriores de Irán ha abandonado Pakistán después de mantener varios encuentros con los mediadores
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este domingo 59 días. La tregua entre EE.UU. e Irán continúa después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase el martes su prórroga hasta que Irán presente una propuesta de paz o que concluyan las negociaciones. Tras un sábado en el que se esperaba una nueva ronda de contactos, esta finalmente no se ha producido. El ministro de Exteriores iraní ha abandonado Islamabad tras mantener varios encuentros con los mediadores pakistaníes. Poco después, Trump ha anunciado que cancelaba el viaje de la delegación de Estados Unidos.
Estas son las últimas novedades:
- El secretario de Defensa afirma que el bloqueo de Ormuz será "tan largo como sea necesario" y que Irán se arriesga al "colapso económico"
- Trump anuncia que la tregua entre Israel y Líbano se extiende tres semanas
- Israel anuncia nuevos ataques contra el sur de Líbano
- Naciones Unidas advierte de que Israel ha podido cometer crímenes de guerra en Líbano
Guerra de Irán, última hora en directo:
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Según informan medios iraníes, se espera que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, visite de nuevo Pakistán tras concluir su viaje a Omán y antes de viajar a Rusia.
Los motivos del regreso a Pakistán no se especifican en la información. Araghchi, ministro de Asuntos Esteriores iraní, calificó su anterior estancia en Pakistán como "muy fructífera". El ministro iraní afirmó en su cuenta en X, tras concluir su visita en Pakistán, que ha compartido en ese país "la posición de Irán respecto a un marco viable para poner fin de forma permanente a la guerra contra Irán". Añadió que "aún queda por ver si Estados Unidos es realmente serio respecto a la diplomacia".
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Buenas noches, continúa aquí la crónica al minuto sobre la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.