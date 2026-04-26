Guerra de Irán, última hora en directo | Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos en punto muerto

La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este domingo 59 días. La tregua entre EE.UU. e Irán continúa después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase el martes su prórroga hasta que Irán presente una propuesta de paz o que concluyan las negociaciones. Tras un sábado en el que se esperaba una nueva ronda de contactos, esta finalmente no se ha producido. El ministro de Exteriores iraní ha abandonado Islamabad tras mantener varios encuentros con los mediadores pakistaníes. Poco después, Trump ha anunciado que cancelaba el viaje de la delegación de Estados Unidos.

Estas son las últimas novedades:

El secretario de Defensa afirma que el bloqueo de Ormuz será "tan largo como sea necesario" y que Irán se arriesga al "colapso económico"

Trump anuncia que la tregua entre Israel y Líbano se extiende tres semanas

Israel anuncia nuevos ataques contra el sur de Líbano

Naciones Unidas advierte de que Israel ha podido cometer crímenes de guerra en Líbano