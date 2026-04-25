Mónica García se postula para ser candidata de Más Madrid en 2027: "Quiero que se vaya Ayuso"

La ministra de Sanidad y líder regional de Más Madrid, Mónica García, ha anunciado este sábado su intención de ser la candidata de esta formación en las elecciones autonómicas de 2027 para que "se vaya" la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y "sus políticas dañinas".

Así lo ha señalado en la III edición de la verbena La Madrileña de su partido, que se ha celebrado en el auditorio del parque Paraíso de San Blas-Canillejas, acompañada por las portavoces en la Asamblea y en el Ayuntamiento, Manuela Bergerot y Rita Maestre, respectivamente, y los portavoces adjuntos en la Cámara de Vallecas y el Consistorio, Emilio Delgado y Eduardo Rubiño.

"Quiero ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, quiero que se vaya Ayuso, quiero que se vayan sus políticas dañinas, quiero hacerme cargo y quiero que merezca la pena militar, quiero que merezca la pena hacer política y quiero que merezca la pena pelear contra ese Goliat que nos ha hecho tanto daño", ha manifestado.

García ha afirmado que en Más Madrid tienen claro el reto: "Poner fin al satélite de la ola reaccionaria" en España, que "no es otro que el Gobierno de la señora Ayuso". "Lo que empezó en Hungría tiene que seguir en Madrid", ha manifestado en alusión a la derrota del ultraderechista Viktor Orbán en las recientes elecciones presidenciales húngaras. La ministra se ha mostrado convencida de que si ha "caído" Orbán, también lo hará Ayuso y su "modelo de 'prioridad nacional' para los fondos buitres". "El punto de inflexión pasa por aquí", ha recalcado, porque, según ha denunciado, el "laboratorio de las políticas ultras" está en Madrid, donde no crece Vox debido a que "la ultraderecha ya la encarna Ayuso" y su "parque temático de políticas neoliberales".