Mónica García se postula para ser candidata de Más Madrid en 2027: "Quiero que se vaya Ayuso"
- Más Madrid, con Mónica García a la cabeza, fue la segunda fuerza más votada en las autonómicas de 2023
- "Quiero que merezca la pena luchar contra ese Goliath que nos ha hecho tanto daño", ha declarado
La ministra de Sanidad y líder regional de Más Madrid, Mónica García, ha anunciado este sábado su intención de ser la candidata de esta formación en las elecciones autonómicas de 2027 para que "se vaya" la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y "sus políticas dañinas".
Así lo ha señalado en la III edición de la verbena La Madrileña de su partido, que se ha celebrado en el auditorio del parque Paraíso de San Blas-Canillejas, acompañada por las portavoces en la Asamblea y en el Ayuntamiento, Manuela Bergerot y Rita Maestre, respectivamente, y los portavoces adjuntos en la Cámara de Vallecas y el Consistorio, Emilio Delgado y Eduardo Rubiño.
"Quiero ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, quiero que se vaya Ayuso, quiero que se vayan sus políticas dañinas, quiero hacerme cargo y quiero que merezca la pena militar, quiero que merezca la pena hacer política y quiero que merezca la pena pelear contra ese Goliat que nos ha hecho tanto daño", ha manifestado.
García ha afirmado que en Más Madrid tienen claro el reto: "Poner fin al satélite de la ola reaccionaria" en España, que "no es otro que el Gobierno de la señora Ayuso". "Lo que empezó en Hungría tiene que seguir en Madrid", ha manifestado en alusión a la derrota del ultraderechista Viktor Orbán en las recientes elecciones presidenciales húngaras. La ministra se ha mostrado convencida de que si ha "caído" Orbán, también lo hará Ayuso y su "modelo de 'prioridad nacional' para los fondos buitres". "El punto de inflexión pasa por aquí", ha recalcado, porque, según ha denunciado, el "laboratorio de las políticas ultras" está en Madrid, donde no crece Vox debido a que "la ultraderecha ya la encarna Ayuso" y su "parque temático de políticas neoliberales".
"Daño imperdonable"
Para la dirigente de Más Madrid, el "daño" que ha hecho la presidenta popular es "imperdonable" y, por eso, "la próximas estación es acabar con ese daño y acabar con ese gobierno". Ha asegurado que lograrlo "no es imposible" y ha destacado que en sus años como médica y ministra ha aprendido que si se quieren cambiar las cosas, hay que ir a la raíz de los problemas, "remangarte" y "hacerte cargo".
"Tenemos que gobernar Madrid y, después de mucho tiempo, después de mucho pensarlo, he tomado una decisión y, si me acompañáis y me dais vuestro respaldo, quiero ser la Presidenta de la Comunidad de Madrid", ha afirmado. García ha indicado que el futuro "no está lleno de guerras, no está lleno de gente injusta, no está lleno de ultras" y ha añadido si en Más Madrid pensaran que fácil conquistar ese futuro, "estaríamos en el PP repartiendo sobres, recibiendo prebendas y yendo a ver a fondos buitre".
En las elecciones del 28 de mayo de 2023 y con Mónica García como cabeza de lista, Más Madrid consiguió 27 escaños, los mismos que el entonces PSOE de Juan Lobato aunque le superó en votos, y consolidó a la formación como segunda fuerza política en la Asamblea, posición que el partido ya obtuvo en los comicios de 2021.
Meses después, dejó su escaño en la Asamblea de Madrid para asumir la cartera de Sanidad, tras la nueva investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y fruto del acuerdo de coalición entre el PSOE y Sumar.