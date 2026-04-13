Adiós a Orbán, el padrino europeo de la extrema derecha

el líder más veterano de la Unión Europea pues vamos a hablar

de todo ello con el historiador Steven Forti es muy buenos días buenos días

que tal 16 años

después, ¿era el resultado que se esperaba en Hungría?

Bueno, los sondeos iban apuntando en las últimas semanas una ventaja notable

para Peter Maggiar y de hecho los resultados

se lo han confirmado con más de un 53% de los votos y una victoria, eso sí,

bastante inesperada

que conlleva más de dos terceras partes de los escaños, que conlleva una

supermayoría que le puede permitir a Maguiar cambiar la Constitución.

Así que, digamos, los sondeos nos equivocaron

si bien hasta el último momento yo sobre todo seguía siendo escéptico

teniendo en cuenta que

Hungría no era ya una democracia plena y entonces tanto la aceptación de los

resultados por Orban

era una incógnita, así como, efectivamente, que las elecciones

fuesen libres y justas.

Por suerte, así ha

sido y el resultado yo creo que todo demócrata tiene que celebrarlo porque

puede marcar, el condicional

es obligado de todas formas, un giro importante no solo para Hungría sino

para las dinámicas europeas y

también las dinámicas globales

¿En qué se va a constatar este giro?

Vamos a ejemplos prácticos.

Bueno, por un lado, como recordaba, Hungría ya no es una democracia.

Orbán después de 2010

instauró un sistema autocrático electoral.

La separación de poderes en la práctica no existe en Hungría

el pluralismo informativo tampoco, dos de los pilares básicos de cualquier

sistema democrático liberal pluralista

Entonces, veremos ahora lo que podrá hacer con esta supermayoría Peter

Maguer.

También descubriremos

realmente quién es Peter Maguer, porque hay todavía muchas incógnitas sobre

esta

político. No olvidemos, como se recordaba también

en el servicio, que hasta hace prácticamente dos años

era un miembro del partido de Orban, con el cual militó y tuvo cargos

durante prácticamente más de una década.

Es decir, es un insider de un sistema que se ha definido con razón,

no solo autocrático, el urbanismo, sino claramente cleptocrático

Ahora Maguiar está denunciando, ha denunciado y por eso también ha

conseguido este consenso electoral el sistema

instaurado por Orban, la corrupción y todo lo demás, el autoritarismo.

Ahora bien, veremos si efectivamente

es un sincero demócrata Maguiar o no.

Y entonces lo que tenemos delante es que

Maguiar quiera, parecería que sí, a partir de sus declaraciones, desmontar

el endamiaje autoritario

construido por Orbán, devolver Hungría a la democracia liberal.

Por otro lado, también

veremos qué tipo de políticas querrá actuar a nivel europeo.

Sabemos que Hungría en los últimos años con Orban

era una, digamos así, una piedra en el zapato, sobre todo en cuestiones

relacionadas con..

Rusia, con Ucrania, pero no solamente, también con el proceso de integración

europeo más en general

Magyar parecería ser un europeísta convencido y sincero en lo que está

declarando en los últimos años

últimos meses. Será efectivamente así una vez que está

en el gobierno y luego tengo..

quiero remarcar también un último elemento que va más allá de Hungría y

de Europa y que tiene que ver

la llamada internacional reaccionaria.

Orbán se había convertido en un pilar fundamental de una alianza

transnacional de extremas derechas que iba desde Moscú a Washington pasando

por las principales capitales europeas

y también Latinoamérica.

Quiero recordar que el mismo Javier Milei viajó recientemente a Hungría

para apoyar a Orban en esta campaña electoral.

La derrota de Orban significa una derrota

para toda la internacional ultraderechistas que se suma, no lo

olvidemos, a la derrota en el referéndum constitucional

italiano de hace menos de un mes de Giorgia Meloni.

Entonces, digamos, Trump se ha convertido en una especie de

criptonista

para todas las extremas derechas y están, digamos, cambiando, para así

decirlo,

parecería que están cambiando las tornas.

Este resultado en Hungría es muy importante también en esta lógica

Se ha hablado mucho precisamente de esa relación Trump-Orban, pero no le ha

servido de mucho en este caso

No, efectivamente, Trump parecería ser que la gran mayoría de los países se ha

convertido en los últimos meses

en una kriptonita, sobre todo tras lo de Groenlandia y sobre todo tras

la guerra ilegal en Irán por parte de Washington y

de Tel Aviv. Lo hemos visto en Italia, lo hemos

visto también, quizás ha pasado más

desapercibido en Eslovenia, el 22 de marzo, donde Yanis Yansha, estrecho

aliado de Orban,

según los sondeos tenía que ganar las elecciones y ha quedado segundo y no

creo que vaya a formar gobierno

Ahora es una fase bastante compleja en la política eslovena.

Lo hemos visto en Hungría

teniendo en cuenta además el control del sistema que tenía Orban, no solo a

nivel mediático, sino también

como sistema electoral.

Es decir, parecería ser que si bien no hay tan solo una

reacción que podríamos definir por parte de la ciudadanía de diferentes

países claramente progresista, pero sí que hay una

reacción frente al desorden global, al neoimperialismo y a la falta

de respeto de las reglas democráticas y del orden internacional que está

llevando a cabo Trump y su aliado Netanyahu

que se ha convertido en una criptonita para la ultraderecha europea.

¿Habrá un distanciamiento

el futuro

futuro

unos años parecían impensables.

Ahora bien, ya en el último mes habíamos visto

diferentes miembros, por ejemplo, de la extrema derecha, al menos en Europa,

pienso en Marine Le Pen, en Francia,

Alice Weidel en Italia, también en parte Giorgio Emeloni en Italia, que

habían hecho declaración

declaraciones tomando distancias, criticando, si bien de una forma

siempre cauta,

sin romper de todos los puentes, las políticas de Trump, porque

evidentemente se dan cuenta que para ellos puede ser

contraproducente. Ya pasó de una forma más liviana

durante la guerra de los

aranceles del año pasado.

Ahora en el caso de Irán, con la crisis energética y

el bloqueo del Estrecho de Hormuz, eso es más evidente porque, claro, eso

tiene consecuencias, como sabemos, en

la inflación, en los precios de la gasolina,

del diésel, etcétera, etcétera.

Entonces, claro, eso puede impactar negativamente en el consenso que esas

extremas derechas demasiado atadas manos y pies a Trump puedan tener.

Entonces, es posible,

que se siga un poco este ciclo, pero también es difícil prever qué pasará en

Washington en las próximas semanas

y próximos meses. Es decir, si Trump seguirá la misma

línea que ha seguido en los últimos meses o si en cambio

él también, que debería enfrentar siempre que se celebren elecciones, las

de medio mandato dentro de

prácticamente medio año, intentará rebajar un poco la tensión tanto de

cara a su

electorado en Estados Unidos como de cara a los aliados internacionales

Las incógnitas son muchas, pero desde luego yo creo que esta reflexión la

tienen casi todos estos partidos

quizás excepto Vox, que es la única formación en los países europeos que ha

seguido manteniendo

junto justamente a Orban un apoyo incondicional a Trump y a Netanyahu,

también

en el último mes

24 horas para analizar el resultado de las elecciones en Hungría, no solamente

canal

internamente sino fuera.

¿Qué implicación puede tener, qué repercusión puede tener en lo que

ocurra en las próximas elecciones?

elecciones?

días