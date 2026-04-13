Péter Magyar, el político que destronó a Orbán con una política nacionalista y conservadora pero más europeísta

Durante más de una década, la política húngara tuvo un solo centro de gravedad, Viktor Orbán. Pero desde este domingo ese eje ha empezado a desplazarse. Péter Magyar, el candidato que emergió hace apenas un año como una anomalía dentro del sistema, ha logrado lo que durante mucho tiempo pareció improbable: convertir el desgaste acumulado del poder en una alternativa electoral viable y finalmente ganadora. Según los resultados provisionales difundidos durante la noche electoral, su formación se ha impuesto con alrededor del 52% de los votos y una mayoría absoluta en el Parlamento, superando con claridad a Fidesz, que queda por debajo del 40%.

Más allá de la cifra, el dato relevante es otro: por primera vez en más de una década, el partido de Orbán pierde el control de la Asamblea Nacional. El resultado, además, rompe con la dinámica de mayorías reforzadas que había caracterizado al sistema húngaro en los últimos ciclos electorales.

Magyar no era ajeno al poder, pero se convirtió en alguien mucho más incómodo para el sistema liderado durante 16 años por el hasta ahora primer ministro: lo conocía desde dentro y siempre aspiró a reescribir sus reglas. Su irrupción no responde al patrón clásico del outsider, sino al de un insider que decide romper, en el momento de mayor vulnerabilidad del sistema, y convertir esa ruptura en proyecto político.

Nacido en Budapest en 1981, jurista de formación, Magyar desarrolló buena parte de su carrera en instituciones y empresas vinculadas al Estado durante la larga etapa de gobierno de Viktor Orbán. Durante años, su nombre apenas trascendía fuera de círculos administrativos y políticos. Esa invisibilidad fue, en cierto modo, su principal activo: conocía el funcionamiento interno del sistema sin estar expuesto al desgaste público.

El escándalo, su oportunidad El punto de inflexión llegó en 2024, en medio de una crisis política provocada por un controvertido caso de indultos que sacudió a la élite gobernante. Fue entonces cuando Magyar rompió públicamente con el entorno de poder al que había pertenecido. En entrevistas y apariciones públicas denunció prácticas de favoritismo y redes clientelares que, según él, distorsionaban el funcionamiento del Estado. Su mensaje no era el de un opositor ideológico, sino el de un testigo interno que afirmaba haber visto los resortes más oscuros del poder y sus mecanismos desde dentro. Ese relato encontró eco en una parte significativa del electorado. En pocos meses, Magyar se colocó al frente del partido Tisza, una formación hasta entonces marginal, y la transformó en el principal polo de oposición. Su ascenso fue especialmente visible en las elecciones europeas de 2024, donde su candidatura logró un resultado que, según análisis citados por Reuters y AP, rompía por primera vez la hegemonía casi incontestada de Fidesz en el campo conservador. Hungría mantiene su veto al préstamo de la UE para Ucrania pese a las críticas Pero como cualquier proceso electoral, el fenómeno Magyar no se entiende sin el contexto. Tras más de una década de poder concentrado, el modelo político construido por Orbán muestra signos de desgaste: crecimiento irregular, presión inflacionaria y una percepción persistente de corrupción, señalada de forma recurrente en informes y coberturas internacionales. A ello se suma una creciente fatiga social tras años de centralización del poder y polarización política. A ello se suma la posición cada vez más incómoda de Hungría dentro de la Unión Europea, con fondos congelados por preocupaciones sobre el Estado de derecho y tensiones constantes con Bruselas. Magyar supo leer ese momento. Su discurso combina elementos que, a priori, podrían parecer contradictorios: mantiene posiciones conservadoras en lo social - en línea con buena parte del electorado húngaro—, pero apuesta por una normalización de las relaciones con la UE y por recuperar la credibilidad internacional del país. En sus intervenciones insiste en la necesidad de “reconstruir” las instituciones sin provocar una ruptura abrupta. En ese equilibrio, su mensaje ha logrado atraer a votantes procedentes de espacios ideológicos muy distintos, desde antiguos apoyos de Fidesz hasta sectores urbanos tradicionalmente opositores. Su estrategia política ha evitado los canales tradicionales donde el Gobierno mantiene una fuerte influencia. En lugar de depender de los grandes medios, ha apostado por actos en ciudades medias y pequeñas y por una comunicación directa a través de plataformas digitales. Este enfoque le ha permitido sortear en parte el desequilibrio mediático y construir una conexión directa con votantes desencantados. Péter Magyar durante la úlima campaña electoral húngara REUTERS