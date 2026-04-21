Libros que curan, cuando leer es la mejor receta: "Es un refugio y medicina para el alma"

Recetar a Gabriel García Márquez, Rosa Montero, Albert Camus o Virginia Woolf. Leer por prescripción médica. Pasar páginas como forma de curación. Transformar la literatura en una experiencia sanadora y transformadora. Novela, poesía, teatro y ensayo incluidos en una especie de vademécum y recetario literario.

Diferentes iniciativas en España en las que participan principalmente enfermeras y bibliotecarias convierten los libros en una herramienta más para curar, para tratar de paliar con letras el dolor, el cansancio, la espera en un hospital o el vacío y soledad que a veces invade.

En Munera (Albacete) la bibliotecaria María Nieves Ruiz, la enfermera del centro de salud público, Remedios Plaza, y varias farmacias del pueblo se han unido en el proyecto 'Libros que curan' que pretende no solo fomentar la lectura entre sus algo más de 3.500 habitantes, sino transmitir la idea del poder curador y terapéutico de una literatura que facilita el bienestar, cuida la salud mental, fomenta la empatía, impulsa el espíritu crítico y ayuda a reconectar con el mundo y con uno mismo.

70 recetas en forma de libro Desde la biblioteca municipal Cervantes han elaborado un recetario con más de 70 'recetas' en forma de libro. Novelas transformadoras, libros infantiles, libros de autoayuda, cuentos para pequeños y grandes. Hay de todo en este recetario con originales fichas que incluyen indicaciones, efectos secundarios y posología. Como ejemplo, la novela de Rosa Montero La ridícula idea de no volver a verte está indicada para personas "en proceso de duelo o que han experimentado una pérdida significativa" con unos efectos secundarios que van desde los "llantos inesperados seguidos de sonrisas" a la "invitación a la retrospección" y todo ello con una posología muy concreta: "leer al menos una vez en la vida". Para aquellos que en un momento complicado se preguntan "qué hacen aquí y qué sentido tiene la vida", este recetario recomienda "leer con calma y conscientemente" El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Y, por supuesto, avisa de los efectos secundarios posibles: "descubrir el sentido de la propia vida". Receta del libro de Viktor Frankl 'El hombre en busca de sentido' La cadena creada entre el centro de salud, la biblioteca municipal y las farmacias en la recomendación de libros funciona y los 'pacientes' a los que el médico les prescribe leer, encuentran su libro recetado en la biblioteca. La iniciativa está teniendo éxito en este pueblo y, según cuenta la bibliotecaria María Nieves Ruiz a RTVE Noticias, algunas localidades cercanas quieren imitar la iniciativa literaria.

"El poder de los libros es absoluto" Cuenta la satisfacción que tiene cada vez que algún paciente/lector le transmite que le ha encantado el libro recetado, que le ha servido y califica, además, de "rompedora" una iniciativa que hace que un vecino se cruce con otro por el pueblo y le diga: "Me han recetado este libro". "Hay gente mayor que no había pisado una biblioteca en su vida y que no había leído un libro nunca y ahora quiere repetir", afirma emocionada. 'Cuentos que curan', la iniciativa de la biblioteca pública Cervantes de Munera Remedios Plaza es la enfermera del centro de salud de Munera y durante más de 20 años trabajó en cuidados paliativos. Encontró una manera de enfrentar el tema de la pérdida, el duelo y el conflicto con la muerte de muchos familiares a través de una herramienta sencilla y eficaz: los cuentos. "A veces el dolor es tan grande que no hay forma de abordarlo y a través de los cuentos he podido hablar con muchas familias", explica a RTVE Noticias. La historia de 'Libros que curan' surge del "flechazo" que tuvieron enfermera y bibliotecaria y ambas decidieron poner los libros al servicio de la salud de los vecinos de Munera. Ellas lo tienen claro: "El poder de los libros es absoluto". Remedios Plaza expide desde el centro de salud estas recetas/libros y destaca la utilidad de los libros en casos de ansiedad y estrés, de personas con otros problemas de salud mental y también para combatir las adicciones.