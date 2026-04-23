Nuevo teléfono 018 para las víctimas de accidentes de tráfico: ofrecerá recursos psicológicos, legales y médicos

El Ministerio del Interior ha puesto en marcha este jueves el 018, un teléfono gratuito, accesible y con cobertura nacional, que estará disponible los 365 días del año entre las 8:00 y las 21:00 horas, y ofrecerá información, orientación y acompañamiento a víctimas, familiares y personas allegadas ante las dudas o las dificultades que puedan surgir después del siniestro.

Cualquier persona que sufra un siniestro de tráfico en cualquier lugar de España podrá marcar el 018 para recibir información personalizada y especializada sobre los recursos psicológicos, sociales, legales o médicos que tiene a disposición.

Lo ha presentado este jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la sede de la Dirección General de Tráfico, donde ha explicado que este nuevo número se concibe como un primer punto de contacto a través del cual, además de esa información sobre recursos, las víctimas tendrán un "acompañamiento emocional" en un momento dramático.

El número atenderá en más de 50 idiomas y será accesible a personas con discapacidad. El ministro ha añadido que "su carácter confidencial genera un entorno de mayor confianza para la víctima" de un siniestro.

Se puede contactar con este equipo de profesionales del trabajo social, de la psicología y de la abogacía especializados en siniestralidad vial por varias vías: la telefónica- el 018-, por WhatsApp- el 645 713 823-, por correo electrónico- en la dirección victimastrafico@dgt.es- o a través formulario disponible en la página web de la DGT.

Interior destaca que no es un teléfono de urgencias para llamar en el momento concreto de siniestro, sino para recabar orientación psicológica, social, legal o médica en la fase posterior al mismo. Guarda la misma filosofía que el ya muy consolidado teléfono de atención a las víctimas de violencia de género 016.

"Demanda histórica" de las asociaciones de víctimas Según ha explicado Marlaska, este servicio telefónico da respuesta a una "demanda histórica" de las asociaciones de víctimas de siniestros en carretera. En este nuevo teléfono se dará, además, información de las asociaciones de víctimas más adecuadas y cercanas para atenderlas en función de su situación y de su ámbito territorial, ha añadido. “Por tanto, el 018 no solo ofrece atención directa, sino que facilita el acceso a una red de apoyo ya existente, lo que fortalecerá el trabajo de las asociaciones y garantizará que ninguna víctima se quede sin información, sin acompañamiento y sin la posibilidad de recibir una atención especializada y continuada”, ha señalado el ministro.