El 2025 cierra con 1.119 fallecidos en las carreteras, 35 menos que en 2024

Un total de 1.119 personas han muerto en las carreteras españolas en los 1.028 siniestros mortales que se registraron en todo el 2025, según el balance provisional de seguridad vial 2025. Más de 4.900 personas sufrieron heridas que requirieron hospitalización por estos accidentes.

Este dato supone una reducción del 3% con respecto al año 2024 con 35 víctimas mortales menos, lo que convierte 2025 en el segundo con menor cifra de fallecidos desde el año 1960.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha presentado este balance y ha señalado "siguen siendo demasiados" y que esta cifra supone "un precio desmesurado para la sociedad española".

Ha vuelto a reiterar la necesidad de alcanzar el consenso parlamentario para aprobar la proposición de ley que reduce la tasa máxima de alcohol permitida para conducir.

En total se registraron 14 accidentes mortales menos que en 2024 y de los más de 1.000 accidentes, 75 se saldaron con múltiples fallecidos.

Estas cifras se enmarcan en un contexto de aumento en un 3,39% de los desplazamientos de largo recorrido hasta alcanzar los 478,56 millones de movimientos, récord absoluto, y la tasa de siniestros mortales por millón de desplazamientos cae a 2,1, el valor más bajo de toda la serie.