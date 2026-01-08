Interior no multará por un periodo "razonable" a conductores que no lleven la baliza V-16

Las fuerzas y cuerpos de seguridad serán "flexibles" y no multarán por un periodo "razonable" de tiempo a los conductores que en sus vehículos no lleven la baliza luminosa V-16, una medida obligatoria desde el 1 de enero que el Ministerio del Interior considera "imprescindible" para frenar la "sangría" de fallecidos por atropello.

Así lo ha asegurado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la presentación del balance provisional de siniestralidad vial del pasado año con un total de 1.119 muertos en las carreteras españolas en los 1.028 siniestros mortales que se registraron en todo el 2025.

El ministro ha detallado que en este ejercicio perdieron la vida 103 peatones, casi el 10% de las 1.119 víctimas mortales, para destacar que "un número importante de estos casos" de atropello sucedieron al salir de su turismo por distintas razones, muy a menudo para colocar los triángulos. Se estima que son una media de 25 los fallecidos cada año arrollados cuando señalizaban una avería o accidente.

"Todas y todos los que hemos bajado del coche para colocar un triángulo sabemos el peligro que entraña hacerlo", ha considerado el titular de Interior que ha defendido como "imprescindible" la adopción desde hace años de medidas que frenen este incremento de muertes.