Un mensaje desde el espacio, España de cine en Cannes, 60 años de Radio Clásica y otras buenas noticias de la semana

Buen domingo y feliz Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. Se celebra el 12 de abril porque en 1961 la humanidad asistió a la ascensión del ruso Yuri Gagarin al espacio y la ONU decidió en 2011 que había que conmemorarlo oficialmente. Nos viene este recuerdo como caído del cielo al coincidir con el amerizaje de los astronautas de la misión Artemis II este fin de semana.

Pero hoy también recordamos a los niños de la calle en su día internacional y a las personas con extremidades diferentes. Y por si no tuvieras suficientes motivos para celebrar te diré que este domingo es también el Día Mundial del Sándwich Mixto, el Día Mundial del Hámster y la fiesta de la Pascua Ortodoxa.

Conviene recordar que tal día como hoy, pero de 1955, se declaraba que la vacuna contra la polio era segura y efectiva. La desarrolló en Estados Unidos el doctor Jonas Salk. También un 12 de abril, aunque de 1981, el Columbia, un transbordador espacial de la NASA, partía con éxito en su primera misión para orbitar la tierra 36 veces durante 54 horas y media. Y en 1992, un día como hoy, se inauguraba Eurodisney en las inmediaciones de París.

El guarismo, la cifra, el dato, el número de la semana: 600.000 Son coches. 600.000 coches que se van a fabricar cada año en la factoría de Martorell, en Barcelona. Y la mitad serán 100% eléctricos. Sofía Fernández Lavín nos lo ha contado esta semana aprovechando el lanzamiento oficial del Cupra Raval. Una apuesta para la que Seat y Volkswagen han invertido 10.000 millones de euros y que dará empleo a más de 11.000 personas.

Esperanza para la Tierra desde el cielo Pero sin duda la noticia de la semana es la que nos ha tenido a todos pendientes del cielo por la misión Artemis II y el viaje a la Luna. Desde el espacio, los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hensen han lanzado mensajes de optimismo y fraternidad para la humanidad. Sus palabras contrastaban con la escalada bélica que estamos sufriendo en la Tierra. Uno de los tripulantes aseguraba que “la verdadera misión es buscar la felicidad en lugar de destruirnos”. 01.38 min Un rayo de esperanza desde la Luna Artemis se ha convertido en un rayo de esperanza en medio de la crisis bélica mundial. La ciencia y la investigación se han convertido en igualadores sociales, por encima de las diferencias, y han afianzado nuestra fe en el progreso a pesar de la proliferación de discursos pseudo religiosos y fundamentalistas. Artemis se ha convertido, de alguna manera, en un hito generacional, como la foto de la Tierra del Apolo 8 o la llegada a la Luna. PINCHANDO AQUÍ PUEDES VER TODAS NUESTRAS NOTICIAS SOBRE ARTEMIS II

El cine español asalta Cannes “Nunca tres películas españolas habían competido por la Palma de Oro, la selección más compleja del mundo, así que la edición de 2026 se presenta ya como un éxito rotundo, y también como una suerte de coincidencia y relevo generacional”. Así arranca esta buena noticia Esteban Ramón, jefe de Cultura de RTVE Noticias, que puedes leer completa pinchando en el enlace que te dejo aquí seguido. Te resumo sin hacer mucho spoiler: Almodóvar, Sorogoyen y los Javis van a competir en la sección oficial por la Palma de Oro. Sus películas Amarga Navidad, El ser querido y La bola negra han conseguido una triple participación histórica en este certamen que tendrá lugar entre el 12 y 23 de mayo. Pero lo mejor es que leas a Esteban. El cine español asalta Cannes: Almodóvar, Sorogoyen y los Javis competirán por la Palma de Oro Esteban Ramón

Radio Clásica cumple 60 años “No solo somos un oasis cultural y artístico para el oyente, sino también un altavoz para nuestros intérpretes, compositores, musicólogos, productores y todos los agentes de la vida musical española, así como para los artistas extranjeros que visitan nuestro país”, escribe Eva Sandoval, directora de Radio Clásica, en RTVE Noticias con motivo del 60 cumpleaños de esta joya sonora que podemos disfrutar gratis todos los españoles a cualquier hora y desde cualquier punto del país. Mucho más que música: Radio Clásica cumple 60 años como referente cultural Eva Sandoval (Directora de Radio Clásica) Para celebrar el cumpleaños de la música culta en las ondas, la reina Sofía se acercó hasta el corazón de la Casa de la Radio para charlar con los redactores de la emisora y asistir a una interpretación a cargo de la Orquesta Sinfónica de RTVE. Allí estuvo nuestra compañera Isabel Rubio que nos lo contó al detalle en esta crónica. La reina Sofía se sumerge en el corazón de Radio Clásica en su 60 aniversario Isabel Rubio

Una ley para incluir a los vulnerables El viernes entraba en vigor la Ley de Economía Social para modernizar el sector y potenciar la inclusión de colectivos vulnerables. Y es un motivo de celebración porque esta norma refuerza la igualdad, digitaliza las cooperativas y blinda el modelo de las empresas de inserción. Un sector que emplea a 2,5 millones de personas en España. La ley nace con el objetivo de "democratizar" y "humanizar" la economía, según palabras de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La Ley de Economía Social entra en vigor para modernizar el sector y potenciar la inclusión de colectivos vulnerables Santiago Riesco Pérez

Desperdiciar alimentos ya es ilegal De una ley a otra. Esta semana por fin entraba en vigor la nueva normativa que exige a las empresas priorizar la donación y reutilización de alimentos. Se ha ido prorrogando y prorrogando, pero desde esta semana los restaurantes y supermercados tienen que haber alcanzado acuerdos sociales que prioricen la donación de excedentes. También están obligados a permitir que el cliente se lleve las sobras sin coste. Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, en España se desperdiciaron en 2023 casi 1,3 millones de toneladas de alimentos. Esta nueva ley pretende conseguir una reducción del 50% de los residuos alimentarios en la venta minorista y el consumo, así como una bajada del 20% de las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro para 2030. Entra en vigor la ley contra el desperdicio alimentario que permite a los consumidores llevarse las 'sobras' INÉS MODRÓN LECUE

De vertedero a reserva de biodiversidad Y las buenas noticias también llegan desde las zonas rurales. En la localidad vallisoletana de Villalar de los Comuneros han convertido un vertedero en una reserva de biodiversidad. Alejandra Abad ha estado allí entre libélulas, ánades, pollas de agua, ranas, sapos… y toda la fauna ligada a los medios acuáticos en Castilla y León que ha vuelto a la zona tras cinco años de limpieza y restauración. Las Pozas de Villalar: de vertedero a laboratorio de insectos al aire libre Alejandra Abad (RTVE Castilla y León)

Nacen dos crías de quebrantahuesos Bizeiele y Niebla son los padres de la cría que ha nacido en los Picos de Europa de Cantabria y Covadonga y Cares los del polluelo que ha nacido en los Picos de Europa de Asturias. Tienen un mes de vida y son plenamente cantábricos. Nuestra compañera Irene Ormaeche cuenta cómo el programa de conservación del quebrantahuesos se ha anotado este doble logro tras la muerte de Centenario, el histórico ejemplar introducido en Picos de Europa el año 2017. Por cierto, la investigación sigue su curso para dar con los culpables de su trágico final. Nacen en libertad dos crías de quebrantahuesos en Picos de Europa Irene Ormaeche

Los hórreos, Patrimonio Cultural Inmaterial Seguimos en el norte y en el campo. Esta semana el Consejo de Ministros ha declarado los hórreos Patrimonio Cultural Inmaterial con el objeto de garantizar su salvaguarda. Y es que los hórreos tienen una función simbólica y social incalculable. Han sido y siguen siendo lugares de memoria, hitos visuales y espacios cargados de significados asociados a prácticas, relatos y modos de vida tradicionales. Hay que cuidarlos para seguir disfrutándolos. Los hórreos del norte de la península, declarados Patrimonio Cultural Inmaterial RTVE Asturias | Agencias

Una española gana con Oxford a Cambridge Desde el Támesis de Londres nos ha llegado la buena noticia deportiva de la semana. La española Esther Briz ha ganado la histórica regata que enfrenta a las universidades de Oxford y Cambridge remando para las de Oxford. 06.13 min Esther Briz, la española que ha ganado con Oxford la histórica regata del Támesis En la entrevista que ha concedido la zaragozana a los de Tablero Deportivo, Esther Briz, declaraba: "Ha sido increíble, hacía nueve años que Oxford no ganaba en categoría femenina". Y aseguraba que la celebración de la victoria ha estado a la altura.

Las buenas noticias del día en RNE No sé si te has enterado de que todos los días, de lunes a viernes, Laura Vilà cuenta "La buena noticia del día" a las 06:25 de la mañana. Es un minuto de radio para empezar el día con alegría. De entre las variadas y buenísimas informaciones que nos ha regalado esta semana te dejamos aquí la del lunes. 01.11 min Helena crea una guía para ayudar a niños con cáncer tras superarlo La protagonista es Helena, una chica de 16 años que ha creado una guía para ayudar a niños con cáncer después de que ella haya superado el suyo. Es la “Guía Sonrisa Valiente” que ya usan en el Hospital de Denia, en Alicante, para acompañar y aliviar a otros niños durante su tratamiento.