Mucho más que música: Radio Clásica cumple 60 años como referente cultural

Radio Clásica es la emisora cultural más longeva de España. El contenido que ofrecemos las 24 horas del día no se encuentra en ninguna otra estación de radio con cobertura nacional. Toda la programación gira en torno a la música clásica, el jazz, el folklore y el flamenco. De ahí que consideremos nuestra vocación de servicio público como algo fundamental para el grupo RTVE y para la sociedad española.

No solo somos un oasis cultural y artístico para el oyente, sino también un altavoz para nuestros intérpretes, compositores, musicólogos, productores y todos los agentes de la vida musical española, así como para los artistas extranjeros que visitan nuestro país.

Nuestra misión radiofónica se vertebra en cuatro ejes fundamentales: información, divulgación, pedagogía e inspiración. Todo ello con el fin de “cultivar la sensibilidad”, como bien apuntaba nuestro exdirector Carlos Sandúa cuando la emisora llegaba a su 50 aniversario en 2015.

Para muchos oyentes, entre los que me incluyo, Radio Clásica ha sido una “escuela de vida”, no sólo una “escuela musical”. Consideramos que, en un mundo cada vez más sumido en el ruido mediático, en la fugacidad de lo inmediato y en la sobreinformación que generan los distintos canales de comunicación a través de internet, nuestra labor edificante, pausada y reflexiva se ha vuelto esencial para el ser humano a modo de refugio sonoro. Un pensamiento que podemos hacer extensivo a la música clásica en general.

Un piano en un estudio de Radio Clásica

El valor que aporta la gran familia de Radio Clásica a la sociedad pasa por humanizar nuestro contenido de forma auténtica y apasionada, y refrenda su tremenda utilidad frente a las múltiples plataformas online en las que se puede disfrutar de la música culta o frente al avance de la inteligencia artificial.

Para nuestro equipo directivo, informadores, colaboradores, asesores musicales, realizadores, productores, administrativos y técnicos de sonido, todos ellos especializados en el repertorio clásico, la música es una forma de vida, y así lo transmitimos a través de las ondas.

"Mucho más que música" En ello reside nuestra identidad insustituible y única. Y en ello debemos apoyar nuestro futuro. Porque Radio Clásica es “mucho más que música”. Así se titula el doble disco conmemorativo que lanzamos el pasado mes de noviembre y que, especialmente en época navideña, ha tenido una magnífica acogida. No en vano, estamos preparando también una publicación editorial que verá la luz en las próximas semanas y que supondrá el afianzamiento de nuestra relación directa y fraternal con los oyentes. Además, podemos afirmar con orgullo que un apartado muy relevante de nuestras emisiones sigue siendo absolutamente exclusivo. Grabamos o emitimos en riguroso directo los conciertos y las óperas más significativas que se celebran en los auditorios, teatros y otros escenarios imprescindibles de las distintas provincias de España. Y gracias al programa de intercambio con la Unión Europea de Radiotelevisión (UER) ofrecemos los mejores recitales sinfónicos y de música de cámara, así como funciones operísticas, celebrados en los centros musicales neurálgicos de Europa y de otros países extraeuropeos. De la misma manera, hacemos posible, cada vez más, que los mejores conciertos que tienen lugar en nuestro país puedan ser disfrutados por todas las emisoras que forman parte de la UER, ampliando así de forma exponencial su audiencia. Dedicamos la nada desdeñable cifra de 30 horas de programación semanales a hacer llegar a todo el territorio español, y a todo el mundo a través de nuestra web, ambos tipos de conciertos, tanto nacionales como internacionales. De esta forma, un oyente de cualquier pueblo o ciudad de España puede “sentarse” virtualmente en el patio de butacas del Teatro Monumental de Madrid, del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, de la Metropolitan Opera House de Nueva York o del Musikverein de Viena, entre muchísimos otros enclaves. De ahí que invirtamos buena parte de nuestros esfuerzos en conseguir que estos conciertos lleguen con la mejor calidad sonora y puntualidad a los hogares de nuestros fieles oyentes. Radio Clásica comenzó sus emisiones el 22 de noviembre (Día de Santa Cecilia, patrona de la Música) de 1965, por lo que acabamos de cumplir 60 años. Radio Nacional de España se sumaba así, por aquel entonces, a las iniciativas europeas ya en marcha de las corporaciones de radiodifusión pública, dedicando uno de sus canales, en exclusiva, a la música clásica. En esta temporada 2025-2026, en la que celebramos seis décadas de vida, hemos pretendido más que nunca tratar la música culta o académica como un patrimonio inmaterial universal “vivo”. Las obras que emitimos no son meros objetos de museo, sino que construimos la Radio Clásica actual intentando adaptarnos a las exigencias y estrategias comunicativas del siglo XXI, para no perder nunca de vista la creación de nuevos públicos y el acercamiento a las generaciones más jóvenes. Eso sí, sin renunciar a la excelencia de nuestro diseño sonoro ni al rigor de nuestras informaciones, que constituyen la esencia del canal. Por eso, hemos incrementado notablemente el número de actuaciones de artistas en vivo que acogemos y emitimos en nuestros estudios de la Casa de la Radio (en Prado del Rey) o en diversos circuitos culturales madrileños. También hemos posibilitado la grabación de programas en distintas localidades (Muro, Bilbao, Sevilla, Valencia, Elche, Oviedo, Salamanca, Valladolid, Las Palmas de Gran Canaria, León, Cuenca, Granada, Toledo…), gracias a la sustancial colaboración del amplio tejido de instituciones públicas y privadas que promueven con ahínco la actividad musical clásica en España. Y, sobre todo, hemos querido otorgarle esta temporada a nuestra emisora la mayor dimensión audiovisual de toda su historia, creando el apartado “Radio Clásica TV” en la web oficial y potenciando como nunca antes se había hecho las redes sociales.