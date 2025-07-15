Los conciertos de la semana de Radio Clásica
Noticia Radio Clásica
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Ya puedes consultar todos los conciertos que Radio Clásica emitirá esta semana en Fila Cero, Concierto de verano, Festivales de verano. Consulta la programación completa del mes aquí.
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LUNES 3
8:00 h (CET): CONCIERTO DE VERANO
Concierto celebrado el 21 de junio de 2026 en el Auditorio Angelika Kauffmann de Schwarzenberg, Austria. Festival Shubertiade de Schwarzenberg.
- SCHUBERT: Der Pilgrim, D. 794.
- SCHUBERT: Am Bach im Frühling, D. 361.
- SCHUBERT: Nachtstück, D. 672.
- SCHUBERT: Die Bürgschaft, D. 246.
- SCHUBERT: Der Taucher, D. 77.
- SCHUBERT: Der Zwerg, D. 771.
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Konstantin Krimmel (bar.), Ammiel Bushakevits (p.).
19:00 h (CET): FESTIVALES DE VERANO
Concierto celebrado el 26 de junio de 2026 en la Bantry House de Irlanda. Festival de Música de Cámara del Oeste de Cork. SILVESTROV: Cinco piezas, para violín y piano. D. Tischenko (vl.), A. Fedorova (p.).
- PROKOFIEV: Sonata para violín núm. 1 en fa menor, op. 80. D. Tischenko (vl.), A. Fedorova (p.).
- BEETHOVEN: Cuarteto de cuerda núm. 12 en mi bemol, op. 127. Cuarteto de cuerda Calidore.
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MARTES 4
8:00 h (CET): CONCIERTO DE VERANO
Concierto celebrado el 24 de junio de 2026 en el Auditorio Angelika Kauffmann de Schwarzenberg, Austria. Festival Shubertiade de Schwarzenberg.
- SCHUBERT: Sonata para piano núm. 18 en sol mayor, D. 894.
- LISZT: Années de pèlerinage: première année: Suisse, S. 160.
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Francesco Piemontesi (p.).
19:00 h (CET): FESTIVALES DE VERANO
Concierto celebrado el 17 de julio de 2026 en la Ópera Berlioz en Montpellier, Francia. Festival Radio France Occitanie de Montpelier.
- MOZART: Obertura de ‘Don Giovanni’.
- MOZART: Concierto para violín núm. 5 en la mayor, K. 219, “Turco”. Hillary Hann (vl.).
- MOZART: Sinfonía núm. 1 en mi bemol mayor, K. 16.
- ROBERT SCHUMANN: Sinfonía núm. 4 en re menor, op. 120.
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Orquesta Filarmónica de Cámara Germana de Bremen. Dir.: Omer Meir Wellber.
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MIÉRCOLES 5
8:00 h (CET): CONCIERTO DE VERANO
Concierto celebrado el 25 de junio de 2026 en el Auditorio Imperial del Monasterio de St. Mang en Füssen, Alemania. Ciclo Conciertos Imperiales de Füssen.
- BEETHOVEN: Trio para piano núm. 4 en si bemol mayor, op. 11 “Gassenhauer”. Trio Amatis.
- HOROVITZ: Sonatina para clarinete y piano. I. Hausmann (cl.). M. Han (p.).
- POULENC: Música indidental de ‘L’invitation au château’. I. Hausmann (cl.). L. Hausmann (vl.), M. Han (p.).
- FELIX MENDELSSOHN: Trio con piano núm. 2 en do menor, op. 66. Trio Amatis.
19:00 h (CET): FESTIVALES DE VERANO
Concierto celebrado el 12 de junio de 2026 en el MÜPA de Budapest, Hungría. Festival Días de Wagner de Budapest.
- DVORÁK: Canciones gitanas, op. 55.
- WAGNER: Gretchen am Spinnrade, WWV 15.
- WAGNER: Tout n’est qu’images fugitives, WWV 58.
- WAGNER: Attente, WWV 55.
- BERG: Siete canciones tempranas.
- SIBELIUS: Illalle, op. 17/6.
- SIBELIUS: Norden, de ‘Seis canciones, op. 90’.
- SIBELIUS: En släda, op. 17/5.
- SIBELIUS: Soluppgång, op. 37/3.
- SIBELIUS: Höstkväll, op. 38/1.
- RICHARD STRAUSS: Lob des Leidens, op. 15/3.
- RICHARD STRAUSS: Die Nacht, de 'Letzte Blätter, op. 10/3'.
- RICHARD STRAUSS: Die Georgine, op. 10/4.
- RICHARD WAGNER: Allerseelen, de 'Letzte Blätter, op. 10/8'.
- RICHARD STRAUSS: Wer hat’s getan, op. 84A.
- RICHARD STRAUSS: Wie sollten wir geheimsie halten, op. 19/4.
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Camilla Nylund (sop.). Helmut Deutsch (p.).
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JUEVES 6
8:00 h (CET): CONCIERTO DE VERANO
Concierto celebrado el 28 de junio de 2026 en el Flagey Studio 4 de Bruselas. Festival Musiq3. Competición para violonchelo Queen Elizabeth. Premio de la Audiencia.
Programa pendiente de determinar.
Álvaro Lozano Cames (vc.).
19:00 h (CET): FESTIVALES DE VERANO
Concierto celebrado el 3 de julio de 2026 en la Iglesia de los Blancos de Vác. Festival de Música Antigua De Vác.
- SCHÜTZ: Deutsches Magnificat, SWV 494.
- C.P.E. BACH: Sinfonía en si menor, Wq 182/5.
- J.S. BACH: Cantata “Es erhub sich ein Strei”, BWV 19.
- J.S. BACH: Allegro, del Concierto para violín en re menor, BWV 1052.
- J.S. BACH: Magnificat en re mayor, BWV 243.
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Coro Purcell, Orquesta Orfeo. Dir.: Shunkse Sato.
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VIERNES 7
8:00 h (CET): CONCIERTO DE VERANO
Concierto celebrado el 28 de junio de 2026 en el Monasterio de Irsee, Alemania. Fetival ed Goldmund.
- ROBERT SCHUMANN: Liederkreis, op. 24.
- ROBERT SCHUMANN: Dichterliebe, op. 48.
- BRAHMS: Cuarteto de cuerda en la menor, op. 51/2.
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J. Prégardien (ten.), A. Gebhardt (p.). Cuarteto Goldmund.
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19:00 h (CET): FESTIVALES DE VERANO
Concierto celebrado el 19 de junio de 2026 en el Auditorio Angelika Kauffmann de Schwarzenberg, Austria. Festival Schubertiade de Schwarzenberg.
- MOZART: Sonata para piano núm. 10 en do mayor, K. 330.
- SCHUBERT: Tres piezas para piano, D. 946.
- SCHUBERT: Sonata para piano núm. 4 en la menor, D. 537.
- MOZART: Sonata para piano núm. 14 en do menor, K. 457.
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P. Lewis (p.).
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SÁBADO 8
20:00 h (CET): FILA CERO
Ópera celebrada el 18 de noviembre de 2024 en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
- VERDI: La forza del destino
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A. López, M. Agresta, A. Rucinski, B. Jagde, V. Berzhanskaya, J. Relyea, G. Viviani, L. Vila, C. Bosi, Orquesta Sinfónica y Coro del Gran Teatro del Liceo. Dir.: Nicola Luisotti.
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DOMINGO 9
20:00 h (CET)
Concierto celebrado el 26 de noviembre de 2025 en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música de Madrid.
- SHOSTAKOVICH: Cuartetos de cuerda nº 1, 2 y 3.
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Cuarteto Casals.
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LUNES 10
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8:00 h (CET): CONCIERTO DE VERANO
Concierto celebrado el 4 de julio de 2026 en la Catedral de York, Reino Unido. Festival de Música Antigua de York.
- VIVANCO: Christus factus est pro nobis.
- MORALES: Emendemus in melius.
- VIVANCO: Assumpta est Maria.
- MORALES: Gaude et laetare ferrariensis civitas.
- BRIGGS: Lead, kindly light.
- VIVANCO: Magnificat octavi toni.
- VIVANCO: Caritas Pater est.
- MORALES: Lamentabatur Jacob.
- MACMILLAN: Nothing in vain.
- MORALES: Jubilate Deo omnis terra.
- VIVANCO: O quam suavis est, Domine.
- MORALES: Exaltata est sancta Dei genitrix.
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The Sixteen.
19:00 h (CET): FESTIVALES DE VERANO
Concierto celebrado el 10 de julio de 2026 en el Auditorio de Pärnu, Estonia. Festival de Música de Pärnu.
- JÄRVI: Obra pendiente de determinar.
- SIBELIUS: Sinfonía núm. 2 en re mayor, op. 43.
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Orquesta Nordic Pulse. Dir.: K. Järvi.
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