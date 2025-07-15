Programación

Los conciertos de la semana de Radio Clásica

Noticia Radio Clásica

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La programación de los conciertos de Radio Clásica

La programación de los conciertos de Radio Clásica

RADIO CLÁSICA

Ya puedes consultar todos los conciertos que Radio Clásica emitirá esta semana en Fila Cero, Concierto de verano, Festivales de verano. Consulta la programación completa del mes aquí.

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LUNES 3

8:00 h (CET): CONCIERTO DE VERANO

Concierto celebrado el 21 de junio de 2026 en el Auditorio Angelika Kauffmann de Schwarzenberg, Austria. Festival Shubertiade de Schwarzenberg.

  • SCHUBERT: Der Pilgrim, D. 794.
  • SCHUBERT: Am Bach im Frühling, D. 361.
  • SCHUBERT: Nachtstück, D. 672.
  • SCHUBERT: Die Bürgschaft, D. 246.
  • SCHUBERT: Der Taucher, D. 77.
  • SCHUBERT: Der Zwerg, D. 771.

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Konstantin Krimmel (bar.), Ammiel Bushakevits (p.).

KONSTANTIN KRIMMEL

19:00 h (CET): FESTIVALES DE VERANO

Concierto celebrado el 26 de junio de 2026 en la Bantry House de Irlanda. Festival de Música de Cámara del Oeste de Cork. SILVESTROV: Cinco piezas, para violín y piano. D. Tischenko (vl.), A. Fedorova (p.).

  • PROKOFIEV: Sonata para violín núm. 1 en fa menor, op. 80. D. Tischenko (vl.), A. Fedorova (p.).
  • BEETHOVEN: Cuarteto de cuerda núm. 12 en mi bemol, op. 127. Cuarteto de cuerda Calidore.

CALIDORE STRING QUARTET

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MARTES 4

8:00 h (CET): CONCIERTO DE VERANO

Concierto celebrado el 24 de junio de 2026 en el Auditorio Angelika Kauffmann de Schwarzenberg, Austria. Festival Shubertiade de Schwarzenberg.

  • SCHUBERT: Sonata para piano núm. 18 en sol mayor, D. 894.
  • LISZT: Années de pèlerinage: première année: Suisse, S. 160.

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Francesco Piemontesi (p.).

FRANCESCO PIEMONTESI

19:00 h (CET): FESTIVALES DE VERANO

Concierto celebrado el 17 de julio de 2026 en la Ópera Berlioz en Montpellier, Francia. Festival Radio France Occitanie de Montpelier.

  • MOZART: Obertura de ‘Don Giovanni’.
  • MOZART: Concierto para violín núm. 5 en la mayor, K. 219, “Turco”. Hillary Hann (vl.).
  • MOZART: Sinfonía núm. 1 en mi bemol mayor, K. 16.
  • ROBERT SCHUMANN: Sinfonía núm. 4 en re menor, op. 120.

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Orquesta Filarmónica de Cámara Germana de Bremen. Dir.: Omer Meir Wellber.

OMER MEIR WELLBER

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MIÉRCOLES 5

8:00 h (CET): CONCIERTO DE VERANO

Concierto celebrado el 25 de junio de 2026 en el Auditorio Imperial del Monasterio de St. Mang en Füssen, Alemania. Ciclo Conciertos Imperiales de Füssen.

  • BEETHOVEN: Trio para piano núm. 4 en si bemol mayor, op. 11 “Gassenhauer”. Trio Amatis.
  • HOROVITZ: Sonatina para clarinete y piano. I. Hausmann (cl.). M. Han (p.).
  • POULENC: Música indidental de ‘L’invitation au château’. I. Hausmann (cl.). L. Hausmann (vl.), M. Han (p.).
  • FELIX MENDELSSOHN: Trio con piano núm. 2 en do menor, op. 66. Trio Amatis.

AMATIS TRIOFOPPESCHUT

19:00 h (CET): FESTIVALES DE VERANO

Concierto celebrado el 12 de junio de 2026 en el MÜPA de Budapest, Hungría. Festival Días de Wagner de Budapest.

  • DVORÁK: Canciones gitanas, op. 55.
  • WAGNER: Gretchen am Spinnrade, WWV 15.
  • WAGNER: Tout n’est qu’images fugitives, WWV 58.
  • WAGNER: Attente, WWV 55.
  • BERG: Siete canciones tempranas.
  • SIBELIUS: Illalle, op. 17/6.
  • SIBELIUS: Norden, de ‘Seis canciones, op. 90’.
  • SIBELIUS: En släda, op. 17/5.
  • SIBELIUS: Soluppgång, op. 37/3.
  • SIBELIUS: Höstkväll, op. 38/1.
  • RICHARD STRAUSS: Lob des Leidens, op. 15/3.
  • RICHARD STRAUSS: Die Nacht, de 'Letzte Blätter, op. 10/3'.
  • RICHARD STRAUSS: Die Georgine, op. 10/4.
  • RICHARD WAGNER: Allerseelen, de 'Letzte Blätter, op. 10/8'.
  • RICHARD STRAUSS: Wer hat’s getan, op. 84A.
  • RICHARD STRAUSS: Wie sollten wir geheimsie halten, op. 19/4.

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Camilla Nylund (sop.). Helmut Deutsch (p.).

CAMILLA NYLUND

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JUEVES 6

8:00 h (CET): CONCIERTO DE VERANO

Concierto celebrado el 28 de junio de 2026 en el Flagey Studio 4 de Bruselas. Festival Musiq3. Competición para violonchelo Queen Elizabeth. Premio de la Audiencia.

Programa pendiente de determinar.

Álvaro Lozano Cames (vc.).

ÁLVARO LOZANO CAMES

19:00 h (CET): FESTIVALES DE VERANO

Concierto celebrado el 3 de julio de 2026 en la Iglesia de los Blancos de Vác. Festival de Música Antigua De Vác.

  • SCHÜTZ: Deutsches Magnificat, SWV 494.
  • C.P.E. BACH: Sinfonía en si menor, Wq 182/5.
  • J.S. BACH: Cantata “Es erhub sich ein Strei”, BWV 19.
  • J.S. BACH: Allegro, del Concierto para violín en re menor, BWV 1052.
  • J.S. BACH: Magnificat en re mayor, BWV 243.

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Coro Purcell, Orquesta Orfeo. Dir.: Shunkse Sato.

SHUNSKE SATO

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VIERNES 7

8:00 h (CET): CONCIERTO DE VERANO

Concierto celebrado el 28 de junio de 2026 en el Monasterio de Irsee, Alemania. Fetival ed Goldmund.

  • ROBERT SCHUMANN: Liederkreis, op. 24.
  • ROBERT SCHUMANN: Dichterliebe, op. 48.
  • BRAHMS: Cuarteto de cuerda en la menor, op. 51/2.

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J. Prégardien (ten.), A. Gebhardt (p.). Cuarteto Goldmund.

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19:00 h (CET): FESTIVALES DE VERANO

Concierto celebrado el 19 de junio de 2026 en el Auditorio Angelika Kauffmann de Schwarzenberg, Austria. Festival Schubertiade de Schwarzenberg.

  • MOZART: Sonata para piano núm. 10 en do mayor, K. 330.
  • SCHUBERT: Tres piezas para piano, D. 946.
  • SCHUBERT: Sonata para piano núm. 4 en la menor, D. 537.
  • MOZART: Sonata para piano núm. 14 en do menor, K. 457.

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P. Lewis (p.).

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SÁBADO 8

20:00 h (CET): FILA CERO

Ópera celebrada el 18 de noviembre de 2024 en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

  • VERDI:  La forza del destino

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A. López, M. Agresta, A. Rucinski, B. Jagde, V. Berzhanskaya, J. Relyea, G. Viviani, L. Vila, C. Bosi, Orquesta Sinfónica y Coro del Gran Teatro del Liceo. Dir.: Nicola Luisotti.

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DOMINGO 9

20:00 h (CET)

Concierto celebrado el 26 de noviembre de 2025 en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música de Madrid.

  • SHOSTAKOVICH: Cuartetos de cuerda nº 1, 2 y 3.

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Cuarteto Casals.

CUARTETO CASALSPABLO RODRIGO StudioPABLO RODRIGO Studio

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LUNES 10

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8:00 h (CET): CONCIERTO DE VERANO

Concierto celebrado el 4 de julio de 2026 en la Catedral de York, Reino Unido. Festival de Música Antigua de York.

  • VIVANCO: Christus factus est pro nobis.
  • MORALES: Emendemus in melius.
  • VIVANCO: Assumpta est Maria.
  • MORALES: Gaude et laetare ferrariensis civitas.
  • BRIGGS: Lead, kindly light.
  • VIVANCO: Magnificat octavi toni.
  • VIVANCO: Caritas Pater est.
  • MORALES: Lamentabatur Jacob.
  • MACMILLAN: Nothing in vain.
  • MORALES: Jubilate Deo omnis terra.
  • VIVANCO: O quam suavis est, Domine.
  • MORALES: Exaltata est sancta Dei genitrix.

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The Sixteen.

THE SIXTEEN

19:00 h (CET): FESTIVALES DE VERANO

Concierto celebrado el 10 de julio de 2026 en el Auditorio de Pärnu, Estonia. Festival de Música de Pärnu.

  • JÄRVI: Obra pendiente de determinar.
  • SIBELIUS: Sinfonía núm. 2 en re mayor, op. 43.

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Orquesta Nordic Pulse. Dir.: K. Järvi.

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