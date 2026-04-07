Directo: La reina Sofía visita Radio Clásica por su 60 aniversario

Radio Clásica celebra seis décadas de pasión por la cultura y, para conmemorar este aniversario, cuenta este martes con una invitada especial. La reina Sofía visita la Casa de la Radio en Prado del Rey, en un acto que rinde homenaje a la trayectoria de la emisora y a su compromiso con la excelencia cultural.

En el acto, están presentes Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales; José Pablo López, presidente de la Corporación RTVE; Roberto Santamaría, director de RNE, y Eva Sandoval, directora de Radio Clásica.

"Mucho más que música"

Radio Clásica comenzó sus emisiones el 22 de noviembre de 1965. Es decir, el Día de Santa Cecilia, patrona de la música. Radio Nacional de España se sumaba así a las iniciativas europeas de varias corporaciones de radiodifusión pública de dedicar uno de sus canales, en exclusiva, a la música clásica.

Escuchar música clásica es precisamente una de las aficiones de doña Sofía, que este lunes asiste en las instalaciones de RTVE a una interpretación exclusiva del ‘Septimino en mi bemol mayor’, Op. 20 de Ludwig van Beethoven. La obra, dedicada a la emperatriz María Teresa de Borbón y adaptada por Pedro Pérez Conejero, es interpretada por miembros de la Orquesta Sinfónica de RTVE.

En la actualidad, la programación de Radio Clásica gira en torno a la música clásica, el jazz, el folklore y el flamenco. En la Casa de la Radio, la reina Sofía también va a ser partícipe de la emisión en directo de Radar clásico.

A este programa, han sido invitados dos músicos de prestigio internacional vinculados a la Escuela Superior de Música Reina Sofía: el pianista Eldar Nebolsin y el violonchelista Pablo Ferrández, que en una actuación musical en vivo van a interpretar obras de Robert Schumann y Franz Schubert. Las entrevistas corren a cargo de los informadores de Radio Clásica Yolanda Criado, Nacho Arbalejo y Gracia Terrén.

En un día como hoy, los miembros de la plantilla de la emisora tienen la oportunidad de charlar con la reina Sofía. La jornada culmina con un encuentro entre doña Sofía y la plantilla. La reina recibe un obsequio por parte de RTVE, así como el disco conmemorativo del 60º aniversario de Radio Clásica ‘Mucho más que música’.