Nacen en libertad dos crías de quebrantahuesos en Picos de Europa

El programa de conservación del quebrantahuesos se ha anotado un nuevo logro, y por partida doble. Dos crías han nacido en el Parque Nacional de Picos de Europa. Los pollos tienen un mes de vida y descienden de dos parejas reproductoras: Biziele y Niebla, de Cantabria; y Covadonga y Cares, de Asturias.

El director de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), Gerardo Báguena, explica que este acontecimiento es un éxito reproductor y un indicador del avance de un proyecto que busca garantizar la viabilidad a largo plazo de este animal: "Este suceso nos está diciendo que las condiciones del entorno son óptimas, que hay recursos, que están equilibrados y que hay comida", subraya Báguena. "Todo esto permite que especies tan exclusivas de la alta montaña europea y tan delicadas, como el quebrantahuesos, –que solo se alimenta de huesos– sean capaces de sacar adelante un pollo que nació hace un mes", indica.

Báguena señala, además, que la recuperación de una especie emblemática depende de la combinación de múltiples herramientas: desde la gestión genética hasta el apoyo al medio rural. No obstante, este resultado positivo se produce en un contexto marcado por amenazas persistentes a la especie, como el caso del reciente envenenamiento de Centenario, integrante de la pareja formada junto a Jana, que el pasado año tuvieron un pollo.