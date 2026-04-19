Primera entrenadora de fútbol masculino, Lorca inédito, tratamiento para el VIH y otras buenas noticias de la semana

Buen domingo y feliz Día de los Padrinos y las Madrinas, una fiesta que se celebra el tercer domingo de abril para homenajear a esos segundos padres y madres encargados de dar a sus ahijados valores, educación, protección y afecto. Brindamos por esos padrinos y madrinas del mundo. Por cierto, también es el Día Mundial de los Simpsons porque un 19 de abril de 1987 se emitía el primer capítulo de esta icónica y profética serie televisiva. Y aunque no es oficial, en muchos lugares se conmemora el Día Mundial de la Bicicleta.

Conviene recordar que tal día como hoy, pero de 2005, el exmilitar Adolfo Scilingo era condenado a 640 años de cárcel por los crímenes contra la humanidad cometidos en Argentina durante la dictadura del general Videla. Este jueves el Instituto Cervantes de Madrid homenajeó a los españoles desaparecidos en este oscuro capítulo de la historia. Y el mismo día del mismo año, el 19 de abril de 2005, la Iglesia Católica elegía al cardenal alemán Joseph Ratzinger como papa. Benedicto XVI sucedió a Juan Pablo II y precedió a Francisco. A primeros de junio visitará España León XIV, el pontífice actual.

El guarismo, la cifra, el dato, el número de la semana: 100.000 Son estudiantes. Y en realidad son más de 100.000. Se trata del número de jóvenes que se espera en el Reino Unido tras el regreso de “la pérfida Albión” al programa Erasmus tras el Brexit, ya sabes, su salida de la Unión Europea. Pues bien, esta semana Londres y Bruselas han sellado la vuelta del Reino Unido a este programa de intercambio estudiantil europeo a partir del 1 de enero de 2027. Y el Gobierno británico estima que "más de 100.000 personas se beneficien sólo en el primer año". Bienvenidos a Europa, británicos. Aunque por ahora sea sólo a la universitaria.

Gol histórico hacia la igualdad Es la noticia de la semana con mucha diferencia. Sobre todo por la influencia y presencia del fútbol profesional en los medios de comunicación y las vidas de los europeos. Más aún en el último tramo de temporada con finales de Copa, semifinales de Champions y campeones adelantados de Liga. Se trata de un gol histórico hacia la igualdad. Lo han marcado, por toda la escuadra, Marie-Louise Eta y el Unión Berlín de la Bundesliga alemana. Eta es la primera entrenadora de fútbol masculino de las cinco grandes ligas de fútbol profesional. Su nombramiento supone romper un techo de cristal en el fútbol europeo, un hecho al que la propia entrenadora resta importancia, insistiendo en que su trayectoria responde únicamente a sus méritos deportivos. Su objetivo es evitar el descenso del Unión Berlín. ¡Eisern Union! Gol histórico hacia la igualdad: Marie-Louise Eta, primera entrenadora de fútbol masculino de las cinco grandes ligas Rtve.es

Primera presidenta española de Airbus A rebufo del nombramiento de Marie-Louise en Alemania tenemos que celebrar la buena noticia de que la compañía Airbus haya elegido a la española Amparo Moraleda como su presidenta. Es la primera ejecutiva de la compañía que no es de origen francés o alemán. Moraleda dimitió en febrero de 2026 como vicepresidenta de CaixaBank. Su nombramiento resitúa el papel de España en este gigante aeronáutico que tiene ocho centros en nuestro país y emplea a más de 14.000 personas. Amparo Moraleda se convierte en la primera presidenta española en la historia de Airbus RTVE.es

Hallan un poema inédito de Lorca El jueves RTVE contaba en primicia y en exclusiva a través de Carlos del Amor y Cristina Pérez que el cantaor flamenco Miguel Poveda había descubierto un poema de Lorca inédito detrás de un manuscrito. Poveda es un apasionado de la obra del poeta granadino y encontró estos versos escritos en un papel detrás del texto de "Gacela de raíz amarga". La pasión lorquiana de Miguel Poveda le ha llevado a rehabilitar la casa de infancia del poeta a las orillas del Darro, en Granada, para convertirla en un centro cultural. Hace unos meses adquirió un manuscrito de un poema del libro Divan del Tamarit donde aparecieron los nuevos versos que puedes disfrutar en esta joya periodística que te dejo aquí seguido. Miguel Poveda descubre un poema de Lorca inédito detrás de un manuscrito: "Es un regalo del corazón" Carlos del Amor, Cristina Pérez

Los españoles, un poco menos pobres Si no hubiera habido tantas y tan buenas noticias esta semana, seguramente la economía hubiera tenido un papel más protagonista. Resulta que la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España asegura que las familias se han recuperado del golpe de la inflación tras la guerra de Ucrania. Y sí, parece que cada vez hay menos personas con una vivienda en propiedad, pero es que la mayoría de los grupos de edad y de los tramos de renta analizados por el Banco de España han aumentado su riqueza durante el periodo 2022-2024. O lo que es lo mismo, que los españoles somos un poco menos pobres. Y eso se celebra, claro que sí. Aunque todo, siempre, es susceptible de mejora. Las familias se recuperan del golpe de la inflación aunque cada vez hay menos con vivienda en propiedad RTVE.es

Nuevo tratamiento contra el sida La ciencia de nuevo nos trae una buena nueva. Esta semana hemos conocido que en España ya está disponible el nuevo tratamiento inyectable para prevenir el VIH. Se trata de una inyección que se pone cada dos meses y así no hay que tomar una pastilla cada día. En nuestro país se financia desde la Seguridad Social con el nombre comercial de Apretude (cabotegravir de acción prolongada) y lo bueno es que ha demostrado reducciones del riesgo de infección por VIH del 88% frente al tratamiento convencional de antirretrovirales. Pero es que, además, se estima un ahorro de 46 millones de euros en costes sanitarios en tres años. Es un bien para todos. El nuevo tratamiento inyectable para prevenir el VIH ya está disponible en España RTVE.es/EFE

Sustituyen el hormigón por naturaleza En Santander un colegio ha cambiado los 3.000 metros cuadrados de hormigón de su patio por arbolado autóctono, una charca, un domo —que es una especie de cúpula— y un huerto urbano. El nombre del colegio, Fuente de la Salud, casi estaba pidiendo a gritos esta transformación. Nuestra compañera en Cantabria, Ana Saiz, nos cuenta esta apuesta por un espacio verde y nos muestra dos fotos del antes y el después que no dejan lugar a dudas. Un colegio santanderino cambia hormigón por naturaleza en su patio ANA SAIZ

Alivio de confinamiento por la gripe aviar En el campo seguimos y ponemos el foco en los que se ocupan de la cría de gallinas para surtirnos de huevos y filetes de pollo. El jueves se levantaba el confinamiento de las aves de corral en toda España porque ha mejorado la situación de la gripe aviar. Esto nos pone contentos y nos unimos a la alegría de la cabaña avícola con nuestro quiquiriquí. España levanta el confinamiento de las aves de corral al mejorar la situación de la gripe aviar RTVE.es / AGENCIAS

Un manifiesto por la “bondad radical” Las plataformas de movilización ciudadana Resist.es y Spanish Revolution han lanzado un manifiesto por la "bondad radical" frente a la industria del odio. Es una buena noticia, claro que sí. En su texto denuncian que la polarización es una herramienta diseñada para generar beneficios económicos y por eso hacen un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos para detener el flujo de desinformación y recuperar la dignidad de la gente. Para leer y firmar. Resist.es y Spanish Revolution lanzan un manifiesto por la "bondad radical" frente a la industria del odio

Tres españolas en el ‘draft’ de la WNBA Se llaman Awa Fam, Iyana Martín y Marta Suárez y son las tres españolas que han sido elegidas en el 'draft' de la WNBA, la más importante de las ligas profesionales de baloncesto en el mundo, la de Estados Unidos. Awa Fam ha igualado la posición que obtuvo Pau Gasol en el 'draft' de 2001. Tres españolas, Awa Fam (3ª), Iyana Martín (7ª) y Marta Suárez (16ª), elegidas en el 'draft' de la WNBA RTVE.es/AGENCIAS Las tres españolas han sido seleccionadas el lunes como número 3, 7 y 16 del draft de la WNBA. Fam se ha convertido en la española seleccionada en mejor posición de la historia y se une a la plantilla de las Seattle Storm.

Las buenas noticias en RNE No sé si te has enterado de que todos los días, de lunes a viernes, Laura Vilà cuenta "La buena noticia del día" a las 06:25 de la mañana. Es un minuto de radio para empezar el día con alegría. 01.08 min Un adolescente británico recauda 20.000 dólares para fines benéficos tras reciclar un millón de latas Ryan Hulance, de 13 años, ha recolectado un millón de latas de aluminio en tres años. Gracias a una trituradora industrial y su esfuerzo constante ha donado íntegramente la recaudación a diversas organizaciones. 00.59 min España es el primer país europeo en financiar un nuevo tratamiento inyectable para prevenir el VIH La sanidad pública financia una inyección bimensual que reduce el riesgo de infección un 88%. Además, se ha confirmado la curación del décimo paciente mundial mediante un trasplante de células madre. 01.02 min Dos jóvenes españoles lanzan Balance Phone, el móvil diseñado para reducir la adicción tecnológica Albert Beltrán y Carlos Fontclara han creado un dispositivo sin iconos ni colores que prioriza la utilidad. Sus usuarios han logrado reducir el uso diario del teléfono a solo noventa minutos diarios. 01.08 min Una terapia celular logra remitir tres enfermedades autoinmunes mortales en una paciente de 47 años Mediante la tecnología CAR-T, los médicos han reiniciado el sistema inmunitario de una mujer que necesitaba transfusiones diarias. Tras catorce meses en remisión, la paciente ha recuperado su vida normal sin medicación permanente. 00.59 min Cirujanos de Bellvitge operan con éxito tumores de páncreas inoperables mediante un doble bypass El equipo médico ha utilizado una técnica pionera en España para sortear los vasos sanguíneos críticos durante la cirugía. Este avance quirúrgico ofrece una nueva esperanza de vida para pacientes con cáncer avanzado.