Gol histórico hacia la igualdad: Marie-Louise Eta, primera entrenadora de fútbol masculino de las cinco grandes ligas

Paso de gigante en el futbol, de esos que hacen historia. Marie-Louise Eta será la primera entrenadora de fútbol masculino de las cinco grandes ligas europeas. Su fichaje por el Union Berlin, equipo de la Bundesliga alemana, abrirá el camino de muchas.

Hasta ahora en la primera división masculina alemana en particular y en Europa en general, era algo impensable. Pero ya no. Lo suyo es un gol histórico en el partido hacia la igualdad.

Lo que espera en el banquillo no es nada fácil, tratando de asegurar la salvación del Unión Berlin. Asume el cargo de forma interina hasta junio para las últimas cinco jornadas de la temporada, después de la destitución de Steffen Baumgart. El equipo es undécimo en la clasificación de la liga alemana, siete puntos por encima de los puestos de descenso.

"Hemos tenido una segunda mitad de temporada enormemente decepcionante hasta ahora y no nos dejaremos cegar por nuestra posición en la liga. Nuestra situación sigue siendo precaria y necesitamos puntos urgentemente para asegurar nuestra permanencia. Hemos decidido empezar de cero", expresó el director de fútbol profesional masculino del Union, Horst Heldt.

Por su parte, Eta se mostró prudente pero realista ante la situación, sin renunciar por ello a cierto optimismo. ‘’Estoy encantada de que el club me haya confiado esta desafiante tarea. Uno de los puntos fuertes del Union siempre ha sido, y sigue siendo, la capacidad de unir fuerzas en situaciones como esta. Y, por supuesto, estoy convencida de que conseguiremos los puntos cruciales con el equipo’’.