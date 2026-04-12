Gol histórico hacia la igualdad: Marie-Louise Eta, primera entrenadora de fútbol masculino de las cinco grandes ligas
- Asume el reto en un momento muy complicado para el Unión Berlín
- Ella resta importancia a su nombramiento y tiene claro que ha llegado únicamente por sus méritos deportivos
Paso de gigante en el futbol, de esos que hacen historia. Marie-Louise Eta será la primera entrenadora de fútbol masculino de las cinco grandes ligas europeas. Su fichaje por el Union Berlin, equipo de la Bundesliga alemana, abrirá el camino de muchas.
Hasta ahora en la primera división masculina alemana en particular y en Europa en general, era algo impensable. Pero ya no. Lo suyo es un gol histórico en el partido hacia la igualdad.
Lo que espera en el banquillo no es nada fácil, tratando de asegurar la salvación del Unión Berlin. Asume el cargo de forma interina hasta junio para las últimas cinco jornadas de la temporada, después de la destitución de Steffen Baumgart. El equipo es undécimo en la clasificación de la liga alemana, siete puntos por encima de los puestos de descenso.
"Hemos tenido una segunda mitad de temporada enormemente decepcionante hasta ahora y no nos dejaremos cegar por nuestra posición en la liga. Nuestra situación sigue siendo precaria y necesitamos puntos urgentemente para asegurar nuestra permanencia. Hemos decidido empezar de cero", expresó el director de fútbol profesional masculino del Union, Horst Heldt.
Por su parte, Eta se mostró prudente pero realista ante la situación, sin renunciar por ello a cierto optimismo. ‘’Estoy encantada de que el club me haya confiado esta desafiante tarea. Uno de los puntos fuertes del Union siempre ha sido, y sigue siendo, la capacidad de unir fuerzas en situaciones como esta. Y, por supuesto, estoy convencida de que conseguiremos los puntos cruciales con el equipo’’.
Su experiencia y méritos, sus mejores avales
La tarea que se le ha encomendado no le pilla de nuevas. Ella ya rompió el techo de cristal en 2023, cuando se convirtió en la primera mujer en ejercer de entrenadora asistente en la historia de la Bundesliga en el Union Berlin. También hizo historia al convertirse en la primera mujer asistente en la Liga de Campeones masculina y fue nombrada entrenadora principal del equipo sub-19 del club en marzo de 2025.
El club ha querido presentar a su nuevo fichaje con una publicación en redes sociales en la que explica quién es Marie-Louise Eta, Bagehorn antes de casarse en 2014 con el exfutbolista alemán Benjamin Eta.
Nacida en Dresde en 1991, destacó desde muy joven. Se incorporó a los 13 años a la cantera del Turbine Potsdam. Su carrera como futbolista alcanzó uno de sus puntos más álgidos en 2010, cuando conquistó la Liga de Campeones, a la que sumó tres Bundesligas y un Mundial sub-20 con Alemania.
Tras pasar por Hamburgo y Bremen, se vio obligada a retirarse a los 27 años debido a las lesiones. Fue en el Werder Bremen donde inició su etapa en los banquillos, primero como ojeadora y posteriormente como entrenadora.
Eta llegó al Union Berlin en la temporada 2023/24 como asistente de Marco Grote, y acabó debutando en un banquillo de la Bundesliga en un momento clave para el equipo, que logró una permanencia agónica.
Posteriormente, formó parte del cuerpo técnico del equipo femenino en su histórico ascenso a la Bundesliga y dirigió al conjunto Sub-19, firmando una sobresaliente primera fase con 12 victorias y 2 empates que le permitió clasificarse para el campeonato nacional.
Aunque su siguiente paso estaba previsto en el equipo femenino del club, Eta afronta ahora el reto de asegurar la permanencia del primer equipo masculino en los cinco partidos restantes. Su nombramiento supone romper un techo de cristal en el fútbol europeo, un hecho al que la propia entrenadora resta importancia, insistiendo en que su trayectoria responde únicamente a sus méritos deportivos.