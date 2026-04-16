El colegio santanderino que cambia hormigón por naturaleza

El colegio de educación infantil y primaria Fuente de la Salud de Santander ha transformado un patio de hormigón de 3.000 metros cuadrados en un espacio verde para el aprendizaje, que apuesta por la biodiversidad y, sobre todo, por ser más inclusivo. Hasta hace un año, el centro solo disponía de una explanada de hormigón con porterías y canastas. Hoy, tres cuartas partes del patio son de hierba con montículos para favorecer el juego, además, cuenta con arbolado autóctono, una charca, un domo y un huerto urbano.

La naturalización de patios forma parte del proyecto "Santander Capital Natural", que desarrollan la asociación conservacionista Seo Birdlife y el ayuntamiento santanderino. En una primera fase, se han sumado siete centros educativos, pero el Fuente de la Salud es el buque insignia en el que se están mirando el resto de colegios. Y es que, explica Daniel García, su director, " teníamos un patio muy de EGB, de porterías, canastas y mucho hormigón y decidimos darle una mirada nueva diseñando nuestras fantasías, ilusiones y deseos. El cambio ha sido tan radical que la gente se queda boquiabierta cuando entra por la puerta".

Imagen del patio del Centro de Educación Fuente de la Salud de Santander. SEO Birdlife

Un auténtico lujo que, además de niños y profesores, disfrutan las familias y los vecinos del barrio de Cajo, en donde se ubica el colegio. Además, añade el director del centro, "los juegos se han modificado y el balón ya no es el centro del patio. Ahora los niños se sientan en la hierba, aprovechan los montículos para hacer la croqueta, pisan charcos, se manchan y el domo es un aula de relaciones sociales".