Lionel Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

El futbolista argentino Lionel Messi ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, según ha hecho público el jurado este miércoles. En esta edición concurría al galardón un total de 27 candidaturas de 12 nacionalidades.

"En el ámbito personal, Messi ha representado un modelo de superación —tras sufrir en la infancia un problema de crecimiento— y está considerado un referente global del deporte por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo, según sus compañeros de equipo. Su trayectoria también ha sido reconocida con diversos honores institucionales y distinciones por su contribución al deporte e impacto social como embajador de UNICEF (Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2006) desde 2010 y su importante labor solidaria a través de la Fundación Leo Messi, dedicada a promover el acceso a la educación y la salud para niños en situación de vulnerabilidad", recoge entre sus argumentos el jurado.

El veterano jugador de 38 años afronta su cuarto y último Mundial al frente de la selección argentina, la vigente campeona del torneo, como su último baile internacional, con el gran objetivo de sumar la que sería su segunda estrella, tras la lograda en Catar hace cuatro años.

Actualmente, Messi es el capitán y estrella del Inter de Miami, equipo de la MLS estadounidense, una liga menor en la que milita tras su salida del PSG en 2023. La 'Pulga', como es conocido como apodo cariñoso en el mundo del fútbol, lideró al mejor Barcelona de la historia, con el que ganó cuatro Champions -2006, 2009, 2011 y 2015-.

Además, el '10' es el jugador con más Balones de Oro de la historia, con ocho: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

La imagen de Messi levantando la Copa del Mundo en el Estadio de Lusail cerró una herida que llevaba abierta toda su carrera. Durante años convivió con una comparación inevitable con Diego Maradona y con la sospecha de que, sin un Mundial, jamás ocuparía el mismo altar sentimental para los argentinos.

Necesitó cinco intentos y una final agónica ante Francia para romper esa condena. Alemania, hasta ese instante de felicidad, había sido antes su verdugo recurrente: cuartos de final en Alemania 2006 y en Sudáfrica 2010, y derrota en la final de Brasil 2014. Después llegó Francia, que eliminó a Argentina en Rusia 2018. Solo en Catar, a los 35 años, Messi encontró la redención definitiva.

Su recorrido mundialista resume también la persistencia de una obsesión: 26 partidos, 13 goles y ocho asistencias hasta tocar el trofeo que le faltaba. Ahora llegará a 2026 a punto de cumplir 39 años y desde un escenario menor, el Inter de Miami de la MLS estadounidense, convertido ya en una figura casi mítica.